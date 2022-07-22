余偉文又於文末結語稱，聯匯制度的設計及運作簡單易明，但大家仍需慎防坊間不時有一些不負責任的言論，擾亂視聽，例如說由於銀行體系總結餘持續下降、內地地產發展商的問題等，會令聯匯制度崩潰。最近，竟然有人將金管局月初與中國人民銀行(人民銀行)貨幣互換協議的優化措施，描繪為影響聯匯制度的一大風險因素，說根據上述協議，港元會被送繳人民銀行云云。事實上，人民銀行與金管局簽訂貨幣互換協議的主要目的，是支持香港離岸人民幣市場的持續發展，與聯匯制度無關。環顧全球，央行或貨幣當局之間簽訂貨幣互換協議實屬常見。就人民幣而言，人民銀行已累計與40個國家和地區的中央銀行或貨幣當局簽署過雙邊本幣互換協議。

文章除提到強、弱方兌換保證，亦提到根據聯匯制度有關操作，隨著弱方兌換保證被觸發，資金流出港元體系，利率自動調節機制會發揮作用，港元拆息會逐步上升，抵銷套息交易的誘因，減低資金從港元市場流出，最終令港元穩定於7.75至7.85的區間內。

此外，香港外匯儲備規模龐大（高達4,400多億美元），相當於港元貨幣基礎約1.7倍，是聯匯制度的堅實後盾。余偉文指，金管局絕對有能力及決心，繼續維持聯匯制度，以及香港貨幣及金融穩定。香港不需亦無意更改聯匯制度。

余偉文稱，隨著美國持續加息，大家在未來一段日子，可能會繼續見到金管局承接港元沽盤及銀行體系總結餘下降的報道，這些情況是聯匯制度的設計和預期之內，毋需擔心。

余偉文又派定心丸，稱在聯匯制度下，港元拆息水平一般會趨近美元息率，同時亦會受到本地市場港元資金供求的影響。參考以往經驗，港元拆息未必會立即完全跟隨美息上調。港元拆息逐步隨著美息上升是聯匯制度下的正常現象，大家毋需擔心。

余偉文又提出要注意，雖然銀行體系總結餘是反映銀行體系流動性的重要指標，但港元拆息是否上升並不完全取決於總結餘的特定水平，因為每個加息周期的情況及市場因素都不盡相同，不可一概而論。

至於銀行息率，銀行會因應本身的資金成本結構及其他有關的考慮，決定調整息率的時機及幅度。市民在作出置業、按揭或其他借貸決定時，必須小心評估及管理有關風險。

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