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恒指收市升34點 全周升311點 成交跌至851億 北水流入減少27%

市場憂慮經濟前景，美2年10年期債息倒掛擴大，午後進一步擴至24.91基點，是7月14日27.574基點後最闊，加上Snap業績拖累科技股表現，美期向下，表現最差的納期跌逾0.7%，歐股跌，亞股個別發展。美匯升至107.2、美10年債息跌至2.82厘，港匯午後亦貶至7.8498，港股亦一度倒跌，最終收市雖向上，但伙國指連續第4日陰燭，科指連升3日亦呈陰燭。全周計恒指升1.53%或311點，三大指數升幅齊創6月24日後最大。

恒指今早高開142點後，曾升最多213點，午後更倒跌最多60點，全日高低波幅275點。

恒指收市升34點或0.17%，報20609點，大市成交金額851億元，較上日減少16.23%，是7月19日839.82億元成交後最少；國指升7點或0.1%，報7106點。恒生科技指數收報4597點，升0.33%。

藍籌股成交金額342.36億元，佔大市成交40.23%；科指成份股成交金額196.14億元，佔大市成交23.04%；國指成份股成交金額291.21億元，佔大市成交34.21%。

騰訊（0700）、港交所（0388）、中移動（0941）拖累大市。匯控（0005）、美團（3690）、建行（0939）貢獻恒指較多。

藍籌34隻升，31隻下跌，4隻無升跌。金沙中國（1928）升3.84%，收報17.86元，是升幅最大的藍籌，中升（0881）跌5.81%，收報48.65元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股16隻升，14隻下跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報160.4元，升3.42%；跌幅最大的是明源雲（0909）收報7.74元，跌2.89%。

恒指曾升穿10天線(20739.7點)。科指升穿10天線(4556點)。

北水南下合計淨流入5.96億元，較上日減少27.9%，連續第4日流入，累計流入35.59億元，對上一次連續4日淨流入是2022年7月15日。南水北上合計淨流入16.45億元人民幣，終止單日流出。

一周表現

恒指本周累升1.53%或311點，升幅是6月24日後最大，當時收市升幅為3.06%；本周表現最佳的是東方海外（0316），累升13.59%，其次為網易（9999）及創科實業（0669），分別升12.26%及10.05%。而表現最差的是碧桂園服務（6098），累跌10.75%，其次為中升（0881）及碧桂園（2007），分別跌6.98%及5.14%。

國指本周累升2.14%或148點，升幅是6月24日後最大，當時收市升幅為3.55%；本周表現最佳的是嗶哩嗶哩（9626），累升16.92%，其次為網易（9999）及京東物流（2618），分別升12.26及11.58%。而表現最差的是碧桂園服務（6098），累跌10.75%，其次為信達生物（1801）及碧桂園（2007），分別跌5.43%及5.14%。

科指本周累升3.55%或157點，升幅是6月24日後最大，當時收市升幅為4.11%；本周表現最佳的是嗶哩嗶哩（9626），累升16.92%，其次為商湯（0020）及網易（9999），分別升12.5%及12.26%。而表現最差的是眾安在綫（6060），累跌12.2%，其次為小鵬（9868）及比亞迪電子（0285），分別跌10.8%及7.83%。

午後消息股表現

雲南水務（6839）固定資產貸款合同糾紛，被執行6750元資產。平上市低位0.42元，收報0.42元，無升跌。

中鋁國際（2600）上半年純利升18.7倍至6634.3萬元。收報2.79元，跌1.41%。

今早及隔晚消息股表現

匯控（0005）出售俄羅斯業務予當地銀行Expobank，未披露作價。收報48.6元，升0.83%。

中芯（0981）據報交付7納米晶片，分析指在美國制裁其技術仍取得突破。收報16.9元，升1.68%。

藥明康德（2359）上調全年收入目標至68%-72%，上半年收入增68%，純利升73%。收報102.7元，跌0.68%。

中信資源（1205）公布業績。收報0.52元，升1.96%。

特步（1368）大股東折讓8.5%售股減持3%，套現10億。收報13.22元，跌4.76%。

MOG（1942）近1.4億元購融資服務公司，折讓兩成發股支付。收報1.74元，升2.96%。

新世界（0017）伙Shell及森那美汽車，旗下物業設逾百個電動車充電點。收報26.15元，升0.19%。

中國智能健康（0348）料中期轉蝕最多2300萬。收報0.255元，升4.08%。

謝瑞麟（0417）2550萬購紅磡一工廈單位和車位。收報1元，跌6.54%。

領展（0823）據報正競投新加坡商場，總值29億美元。收報63.85元，升0.87%。

京信通信（2342）料中期扭虧，賺不少於8300萬。收報1.49元，跌0.67%。

中鐵建（1186）第二季新簽合同額按年增45%。收報4.55元，跌0.44%。

越秀地產（0123）附屬81.2億人幣投得廣州天河區地塊。收報9.1元，跌1.19%。

比亞迪（1211）宣布進入日本乘用車市場。收報285.4元，升0.35%。

OpenRice與Equinix及香港寬頻（1310）合作，助拓展東南亞市場。收報8.82元，跌0.11%。

破頂股表現

破頂股包括，樂普生物（2157）創上市新高，見7.47元，收報7.33元，升6.08%；企展控股（1808）創52周高，見2元，收報1.5元，升48.51%；1957 & Co.（8495）創52周高，見0.54元，收報0.54元，升3.85%；莊士機構（0367）創52周高，見1.16元，收報1.14元，升0.88%；英恒科技（1760）創52周高，見7.4元，收報7.11元，升3.19%；快餐帝國（1843）創52周高，見0.37元，收報0.37元，升19.35%。

破底股方面

16隻股份創上市新低，其中十隻包括，時代鄰里（9928）低見1.17元，收報1.21元，升1.68%；美的置業（3990）低見9.6元，收報9.67元，跌1.93%；三巽控股（6611）低見0.3元，收報0.33元，跌2.94%；融信中國（3301）低見1.07元，收報1.09元，跌1.8%；聖諾醫藥（2257）低見62.3元，收報67.25元，升5%；普天通信（1720）低見0.21元，收報0.227元，跌8.84%；中國再保險（1508）低見0.61元，收報0.63元，跌1.56%；雄岸科技（1647）低見0.12元，收報0.122元，跌3.17%；利福（1212）低見2.63元，收報2.69元，無升跌；寶寶樹集團（1761）低見0.39元，收報0.42元，升3.7%。

39隻股份創52周低，其中十隻包括，旭輝永升服務（1995）低見5.71元，收報5.78元，跌0.52%；旭輝（0884）低見1.88元，收報1.95元，跌1.02%；金地商置（0535）低見0.6元，收報0.64元，升1.59%；慶鈴汽車股份（1122）低見1.28元，收報1.29元，跌1.53%；粵海投資（0270）低見7.82元，收報7.84元，跌0.51%；新意網集團（1686）低見5.49元，收報5.5元，跌1.96%；檳傑科達（1665）低見0.79元，收報0.79元，跌1.25%；自動系統（0771）低見0.9元，收報0.9元，跌1.1%；遠見控股（0862）低見0.113元，收報0.118元，跌8.53%；越秀房託（0405）低見2.95元，收報2.98元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，企展控股（1808）創52周高，見2元，收報1.5元，升48.51%；快餐帝國（1843）創52周高，見0.37元，收報0.37元，升19.35%；中國水業集團（1129）收報0.207元，升17.61%；梁志天設計集團（2262）收報0.55元，升13.4%；聯邦制藥（3933）收報4.59元，升10.87%；正商實業（0185）收報2.21元，升10.5%；皓天財經（1260）收報0.24元，升9.09%；海倫司（9869）收報16.78元，升8.68%；鳳祥（9977）收報0.89元，升8.54%；鴻騰（6088）收報1.29元，升8.4%。

下跌異動股，包括，華寶國際（0336）收報4.93元，跌27.29%；信陽毛尖（0362）收報0.029元，跌14.71%；米格國際（1247）收報0.94元，跌9.62%；交銀國際（3329）創上市新低，見0.55元，收報0.58元，跌9.38%；海亮國際（2336）收報0.091元，跌9%；普天通信（1720）創上市新低，見0.21元，收報0.227元，跌8.84%；遠見控股（0862）見52周低0.113元，收報0.118元，跌8.53%；天倫燃氣（1600）收報4.28元，跌7.96%；力高集團（1622）收報2元，跌7.83%；譽宴（1483）收報1.06元，跌7.83%；榮萬家（2146）收報2.47元，跌7.49%。

 

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