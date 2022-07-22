市場憂慮經濟前景，美2年10年期債息倒掛擴大，午後進一步擴至24.91基點，是7月14日27.574基點後最闊，加上Snap業績拖累科技股表現，美期向下，表現最差的納期跌逾0.7%，歐股跌，亞股個別發展。美匯升至107.2、美10年債息跌至2.82厘，港匯午後亦貶至7.8498，港股亦一度倒跌，最終收市雖向上，但伙國指連續第4日陰燭，科指連升3日亦呈陰燭。全周計恒指升1.53%或311點，三大指數升幅齊創6月24日後最大。