報道指，企業的境外信用評級主要影響的是美元債的發行及成本，在當下的市場環境下，對旭輝的正常經營及境內融資影響非常有限。同時旭輝年內已無剛性到期債券，上半年獲得的銀行貸款按年亦有提升，在手授信額度超過2000億元人民幣，有信心維持三道紅線中「綠檔」行列。

今次穆迪將旭輝降評後，會再審視旭輝的評級是否需進一步降級。之前的評級展望為「負面」。

穆迪副總裁兼高級分析師Cedric Lai 指出，評級反映旭輝在內房行業的經營環境持續充滿挑戰下，未來12-18 個月賣樓銷售下滑和財務指標疲軟。

而降級審查則反映在未來6至12個月，房地產銷售下行及融資游道再減弱下，旭輝的流動性緩沖和財務靈活性將惡化的不確定性。

旭輝系本月一直捱沽，旭輝股價由月初至今已跌50.51%，物管股旭輝永升（1995）亦由月初至今跌42.2%。

至於另一慘跌的合景泰富（1813）昨亦遭另一評級機構惠譽將長期外幣發行人違約評級由「B-」降至「CCC」級，回收率評級維持在「RR4」，所有評級已從評級負面觀察名單中移除。

今次惠譽降評是由於合景泰富在面對大量到期債務下，再融資風險高及流動性緊張，公司正尋求為債務再融資，但任何延誤都可能對其償債能力造成壓力。

其他報道

證監會委任紀律研訊主席委員會委員

商品市場過去四周流出32.06億美元 創歷來最大四周流出紀錄

國泰君安國際發盈警 料中期少賺80%

恒指收市升34點 全周升311點 成交跌至851億 北水流入減少27%

余偉文撐聯匯有效 需慎防「不負責任言論」 稱人行支持香港

收回中國營運權 Lady M：品牌不是只要追求利潤

祈耀年來港完成隔離出關 昨與獎學金得主會面

滬深三大指數低收 滬指全周累漲1.3%

印度億萬富豪Gautam Adani超越蓋茨 成為全球第4大首富

經絡曹德明：料銀行有機會提前調升P按利率 年內按息或升至3厘附近