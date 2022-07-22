被視為優質民企的旭輝（0884）遭國際評級機構穆迪降級，將旭輝的家族企業評級由「Ba2」降至「Ba3」，高級無抵押債券由「Ba3」降至「B1」。據外電報道，旭輝首席財務官就降級回應，指是次穆迪的調整不會觸及任何交叉違約，也不會帶來融資成本的跳升。
報道指，企業的境外信用評級主要影響的是美元債的發行及成本，在當下的市場環境下，對旭輝的正常經營及境內融資影響非常有限。同時旭輝年內已無剛性到期債券，上半年獲得的銀行貸款按年亦有提升，在手授信額度超過2000億元人民幣，有信心維持三道紅線中「綠檔」行列。
今次穆迪將旭輝降評後，會再審視旭輝的評級是否需進一步降級。之前的評級展望為「負面」。
穆迪副總裁兼高級分析師Cedric Lai 指出，評級反映旭輝在內房行業的經營環境持續充滿挑戰下，未來12-18 個月賣樓銷售下滑和財務指標疲軟。
而降級審查則反映在未來6至12個月，房地產銷售下行及融資游道再減弱下，旭輝的流動性緩沖和財務靈活性將惡化的不確定性。
旭輝系本月一直捱沽，旭輝股價由月初至今已跌50.51%，物管股旭輝永升（1995）亦由月初至今跌42.2%。
至於另一慘跌的合景泰富（1813）昨亦遭另一評級機構惠譽將長期外幣發行人違約評級由「B-」降至「CCC」級，回收率評級維持在「RR4」，所有評級已從評級負面觀察名單中移除。
今次惠譽降評是由於合景泰富在面對大量到期債務下，再融資風險高及流動性緊張，公司正尋求為債務再融資，但任何延誤都可能對其償債能力造成壓力。
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