中國上半年經濟受疫情防控政策影響最大，例如在重要城市封城，令經濟一度停頓及失業率上升。渣打預計中國政府強調的動態清零政策會在今年內維持，但實行細節應該會有所放寬，如現時港人到內地隔離已經轉為「7+3」，反映內地防控措施已經開始放鬆。而渣打預料下半年中國會更關注在就業市場，目標預期經濟按年增長5%至6%。而在通脹方面，下半年亦會有上升趨勢，但不會到達歐美地區的高通脹率。而中國通脹在某些月份會上升至3%，主要反映在食品方面，其中包括升幅最大的豬肉。

而最近受爛尾樓消息所影響，房地產對經濟負貢獻。雖然渣打表示以最壞情況計，爛尾樓涉及的壞賬只是佔整個銀行信貸的大約1%，影響極小。但因為今次事件最大部分是影響市場的投資氣氛，內地經濟本來已經受上半年的疫情影響而增長速度停緩，再加上房地產的負面消息，投資者現時態度都比較保守及消極。

而香港經濟方面，在第二季「禁飛令」解除之後有明顯改善。香港4至6月PMI已經恢復至50以上水平，失業率亦回落到4.7%。渣打認為香港若在下半年沒有大範圍感染的情況，經濟應該會繼續恢復，但潛在危機是出口會受歐美地區高通脹影響。歐美國家的高通脹直接拉高當地的消費成本，令當地市民在消費意欲上大幅下降，這直接影響香港賴以為生的出口業，5月整體出口按年下降超8%。渣打預計，歐美地區在第四季開始會面臨季度性的收縮，影響香港在出口業取得進展，可能會轉而依靠內地市場。

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