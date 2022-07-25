港元現報7.8486元貶值1點子，曾貶值最多12點子，報7.8497元，亦曾升值最多6點子，報7.8479元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升27.13點子至0.56131%；1星期HIBOR升24.61點子至0.75786%；2星期HIBOR升14.08點子至0.91875%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.82點子至2.01786%；6個月期HIBOR升1.58點子至2.80042%；12個月期HIBOR升1.69點子至3.49774%。

美元指數現報106.62貶值0.11點或0.1%。

美元1個月期LIBOR報2.25229%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.1901%，連續2日收窄，利差是2022年7月08日後最高，當日差距為-1.1578%

對上一次連續2日收窄，是2022年7月18日，當日利差報-1.341%。

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