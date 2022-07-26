恒指收市升342點或1.67%，報20905點，大市成交金額965億元，較上日增加8.02%，是7月21日1016.39億元成交後最多；國指升108點或1.53%，報7185點。恒生科技指數收報4596點，升1.37%。

藍籌股成交金額413.86億元，佔大市成交42.88%；科指成份股成交金額218.87億元，佔大市成交22.68%；國指成份股成交金額338.97億元，佔大市成交35.12%。

阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。蒙牛（2319）、創科實業（0669）、中電（0002）拖累大市。

藍籌53隻升，13隻下跌，3隻無升跌。碧桂園（2007）升13.41%，收報3.72元，是升幅最大的藍籌，蒙牛（2319）跌3.15%，收報35.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股24隻升，6隻下跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）收報104.4元，升4.82%；跌幅最大的是商湯（0020）收報2.27元，跌5.42%。

恒指升穿10天線(20689.69點)，50天線(21109.86點)升穿100天線(21106.21點)。科指升穿10天線(4554.36點)，50天線(4561.29點)。

北水南下合計淨流入10.12億元，較上日增加5743.34%，淨流入金額是7月20日10.11億元後最多。北水連續第6日流入，累計流入45.88億元，對上一次連續6日淨流入是年6月16日。南水北上合計淨流入72.57億元人民幣，終止單日流出。

午後消息股表現

光大控股（0165）前CEO陳爽涉嫌嚴重違法，被中紀委監察調查。見52周低6.14元，收報6.15元，跌0.81%。

嗶哩嗶哩（9626）被指盜播CBA賽事，遭中籃聯索賠逾4億人幣。收報205.8元，升1.58%。

今早及隔晚消息股表現

中國房地產業協會今日舉辦房地產紓困項目和金融機構商洽會。旭輝（0884）收報2.51元，升16.74%；三巽控股（6611）收報0.37元，升15.63%；首創鉅大（1329）收報0.8元，升14.29%；碧桂園（2007）收報3.72元，升13.41%；時代中國（1233）收報1.78元，升7.88%；合景泰富（1813）收報1.81元，升7.74%；新城發展（1030）收報2.98元，升6.43%。

復星醫藥（2196）與真實生物簽約，商業化新冠口服藥，股價升逾8%後倒跌。收報30.5元，跌2.71%。

葉氏化工（0408）22億售溶劑業務51%，股價先升後跌逾9%。收報4.36元，跌4.39%。

據報香港政府已「半放棄」與內地免檢疫通關。國泰（0293）收報8.22元，跌0.36%。

H&H（1112）料中期純利跌25%至35%。收報9.8元，跌5.59%。

信達資產管理（1359）發盈警，料中期少賺35%。創上市新低，見1.13元，收報1.14元，跌3.39%。

中國儒意（0136）：與騰訊合作後推第二款遊戲。收報2.35元，升0.43%。

華能國電（0902）公布業績。收報3.63元，無升跌。

藥明康德（2359）公布業績。收報100.7元，升0.9%。

寶龍地產（1238）：逾5800萬美元票據，未能還本付息。收報1.17元，無升跌。

阿里巴巴（9988）：申請在港主板主要上市。收報104.4元，升4.82%。港交所（0388）收報368.2元，升3.49%。

時代天使（6699）發盈警，上半年少賺最多三成。收報137.6元，跌8.99%。

醫思健康（2138）上季銷售額至少升17%。收報7.15元，跌0.69%。

長江生命（0775）伙長和注資癌症早期檢測企業Pharus，各持18.33％股權。收報0.8元，跌4.76%。

理文造紙（2314）發盈警，料上半年純利大跌近六成。見52周低2.9元，收報2.95元，跌1.99%。

商湯（0020）CCASS持股增14%，料為軟銀持有。收報2.27元，跌5.42%。

破頂股表現

破頂股包括，金力永磁（6680）創上市新高，見35.05元，收報34.7元，升2.06%；康臣葯業（1681）創52周高，見8元，收報4.6元，升12.2%；1957 & Co.（8495）創52周高，見0.54元，收報0.53元，無升跌；中遠海能（1138）創52周高，見5.82元，收報5.75元，升4.17%；英恒科技（1760）創52周高，見7.55元，收報7.19元，升4.96%；快餐帝國（1843）創52周高，見0.38元，收報0.355元，跌1.39%；茂宸集團（0273）創52周高，見0.035元，收報0.027元，升28.57%。

破底股方面

20隻股份創上市新低，其中十隻包括，合景悠活（3913）低見1.63元，收報1.81元，升6.47%；加科思（1167）低見4.67元，收報4.79元，跌2.04%；聖諾醫藥（2257）低見61.05元，收報65.85元，升2.25%；中國擎天軟件（1297）低見0.395元，收報0.395元，跌5.95%；元力控股（1933）低見0.185元，收報0.185元，跌5.13%；匯賢（87001）低見0.83元，收報0.84元，跌4.55%；普天通信（1720）低見0.16元，收報0.166元，跌6.21%；信陽毛尖（0362）低見0.025元，收報0.028元，跌9.68%；利福（1212）低見2.59元，收報2.66元，跌0.37%；Uju Holding（1948）低見4.13元，收報4.24元，跌2.75%。

26隻股份創52周低，其中十隻包括，君實生物（1877）低見35元，收報37.6元，升2.87%；北控醫療健康（2389）低見0.073元，收報0.076元，跌5%；方正控股（0418）低見0.49元，收報0.49元，跌3.92%；自動系統（0771）低見0.9元，收報0.9元，無升跌；太睿國際控股（1010）低見0.65元，收報0.65元，跌10.96%；彌明生活百貨（8473）低見0.17元，收報0.171元，無升跌；理文造紙（2314）低見2.9元，收報2.95元，跌1.99%；潤泥（1313）低見4.8元，收報4.94元，升1.44%；和諧汽車（3836）低見2.62元，收報2.69元，跌1.82%；光大控股（0165）低見6.14元，收報6.15元，跌0.81%。

異動股

上升異動股，包括，茂宸集團（0273）創52周高，見0.035元，收報0.027元，升28.57%；中國石墨（2237）收報0.64元，升25.49%；新世紀醫療（1518）收報0.97元，升19.75%；新東方在線（1797）收報18.92元，升19.6%；譽宴（1483）收報1.19元，升19%；旭輝（0884）收報2.51元，升16.74%；三巽控股（6611）收報0.37元，升15.63%；寰亞傳媒（8075）收報0.68元，升15.25%；首創鉅大（1329）收報0.8元，升14.29%；碧桂園（2007）收報3.72元，升13.41%。

下跌異動股，包括，企展控股（1808）收報1.15元，跌43.9%；凱升控股（0102）收報0.182元，跌18.75%；太陽城集團（1383）收報0.184元，跌18.22%；銀杏教育（1851）收報0.93元，跌16.22%；巨濤海洋石油（3303）見52周低0.53元，收報0.54元，跌15.63%；邁博藥業（2181）收報0.59元，跌11.94%；太睿國際控股（1010）見52周低0.65元，收報0.65元，跌10.96%；信陽毛尖（0362）創上市新低，見0.025元，收報0.028元，跌9.68%；時代天使（6699）收報137.6元，跌8.99%；國藝（8228）平上市低位0.02元，收報0.021元，跌8.7%。

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