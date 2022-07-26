余偉文表示，建構「完美風暴」的因素包括（1）持續的地緣政治緊張局勢擾亂了能源和基本糧食供應；（2）多個主要地區的通貨膨脹達到40年高位導致通脹憂慮加劇；（3）央行緊縮政策的立場強硬；（4）經濟衰退的憂慮浮現打擊投資者情緒；及（5）內地因管控新冠病毒而實施封鎖措施。

雖然外匯基金透過資產及貨幣配置分散風險，但於上半年股債以至其他資產類別的價格同時下跌，令資產之間互補長短的作用削弱。余偉文指出，將繼續以戰略性調整，即增加現金和浮動利率債券、調整非美元資產比例、持有抵禦通脹的投資產品等，減低「完美風暴」的影響。

展望下半年，余偉文料投資環境仍然充滿挑戰，通脹高企、央行緊縮政策、地緣政治緊張以及經濟衰退憂慮等因素將繼續纏擾着金融市場。市場的不確定性使投資環境仍然十分困難。

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