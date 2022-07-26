當局呼籲任何人士如懷疑僱主涉及強積金違規情況，應立即透過熱線29180102或電郵與積金局聯絡，以便局方跟進。積金局表示，當局一直致力保障計劃成員的強積金權益，絕不姑息任何僱主涉及強積金的違規行為，包括沒有安排僱員參加強積金計劃及拖欠強積金供款。

根據強積金條例，除了獲豁免人士外，僱主應安排年滿18歲至64歲，受僱60日或以上的全職及兼職僱員，在受僱首60日內登記參加強積金計劃。僱員加入強積金計劃後，僱主有責任為僱員依法定期及準時作出強積金供款。僱主如沒有在僱員受僱首60日內為僱員登記參加強積金計劃，即屬違法，最高可被罰款35萬元及監禁三年。

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