個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.06%，折合報322.6元；阿里巴巴（9988）跌4.67%，折合報99.53元；美團（3690）跌2.45%，折合報186.03元；匯控（0005）跌1.61%，折合報49.29元；建行（0939）跌00.4%，折合報5元。

道期現升0.362%；標期現升0.79%；納期現升1.41%。日股現跌0.21%，韓股現升0.01點，澳股現升0.06%。

VIX指數隔晚升5.69%或1.33點，報24.69點。美2年期10年期債息倒掛持續，現相差26.137基點。

紐油現升0.63%或0.59美元，報95.58美元；布油現升0.39%或0.4美元，報104.81美元；金價現升0.11%或1.94美元，報1719.26美元；LME 銅期貨隔晚升0.76%或57.5美元，報7536.5美元。美國10年期債息現跌0.26%或0.0073厘，報2.7995厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，百威（1876）、經營759阿信屋的CEC國際（0759）、綠城管理控股（9979）、新東方（9901）等。

騰盛博藥（2137）旗下新冠藥對BA.4/5及BA.2.12.1保持中和活性。

碧桂園（2007）折讓12.6%配股，籌27億。

名創優品（9896）稱Blue Orca指控毫無依據。

BC科技（0863）附屬發STO， 旗下OSL參與配售。

太古地產（1972）首次進軍日本酒店市場，擬在亞太擴展。

李欣辭任華潤置地（1109）總裁，執行董事吳秉琪接任。

歐舒丹（0973）首季銷售增加23.4%，美洲地區業務增長强勁。

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