美股隔晚下跌，憂慮經濟衰退，隔晚美債息倒掛創近22年最闊，目前仍達24基點，恒指今早低開221點，早段收窄至跌135點，其後跌幅擴大至333點，半日高低波幅198點。
恒指半日跌315點或1.51%，報20590點，大市成交金額457億元；國指跌120點或1.67%，報7064點。恒生科技指數收報4520點，跌1.65%。
藍籌股成交金額164.23億元，佔大市成交35.93%；科指成份股成交金額89.96億元，佔大市成交19.68%；國指成份股成交金額142.96億元，佔大市成交31.28%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。中行（3988）、中電（0002）、潤啤（0291）貢獻恒指較多。
藍籌12隻升，52隻下跌，5隻無升跌。東方海外（0316）升1.87%，收報261.2元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌18.66%，收報18.18元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股4隻升，26隻下跌。升幅最大的是商湯（0020）收報2.32元，升2.2%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報26.7元，跌5.15%。
恒指跌穿10天線(20668.94點)，20天線(21097.62點)跌穿50天線(21122.66點)，下試100天線(21084.98點)。科指跌穿10天線(4551.71點)、50天線(4570.92點)。
北水南下合計淨流入12.6億元，較上日增加24.59%，淨流入金額是7月15日17.43億元後最多。北水連續第7日流入，累計流入58.48億元，對上一次連續7日淨流入是6月17日。南水北上合計淨流出24.78億元人民幣，終止單日流入。
多間公司公布業績，績前表現如下，百威（1876）收報23.25元，無升跌。經營759阿信屋的CEC國際（0759）收報0.57元，無升跌。綠城管理控股（9979）收報5.98元，跌1.81%。新東方（9901）收報18.08元，跌7.85%。
騰盛博藥（2137）旗下新冠藥對BA.4/5及BA.2.12.1保持中和活性。收報10.28元，升8.21%。
碧桂園（2007）折讓12.6%配股，籌27億。收報3.21元，跌13.71%。
名創優品（9896）稱Blue Orca指控毫無依據。創上市新低，見12.26元，收報12.56元，跌10.16%。
BC科技（0863）附屬發STO， 旗下OSL參與配售。收報3.7元，無升跌。
太古地產（1972）首次進軍日本酒店市場，擬在亞太擴展。收報18.7元，跌0.85%。
李欣辭任華潤置地（1109）總裁，執行董事吳秉琪接任。收報33.55元，跌2.19%。
歐舒丹（0973）首季銷售增加23.4%，美洲地區業務增長强勁。收報25.85元，跌0.58%。
破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見14.28元，收報14.18元，升7.1%；中遠海能（1138）創52周高，見5.82元，收報5.61元，跌2.43%；廈門港務（3378）創52周高，見2.17元，收報2.16元，升0.47%；快餐帝國（1843）創52周高，見0.39元，收報0.355元，無升跌。
15隻股份創上市新低，其中十隻包括，時代鄰里（9928）低見1.15元，收報1.16元，跌9.38%；美的置業（3990）低見9.5元，收報9.5元，跌4.71%；加科思（1167）低見4.62元，收報4.62元，跌3.55%；中國擎天軟件（1297）低見0.35元，收報0.39元，跌1.27%；電視廣播（0511）低見3.96元，收報3.98元，跌1.73%；匯賢（87001）低見0.79元，收報0.8元，跌4.76%；寶寶樹集團（1761）低見0.38元，收報0.39元，跌4.88%；Uju Holding（1948）低見4.09元，收報4.09元，跌3.54%；迪臣發展（0262）低見0.068元，收報0.07元，跌4.11%；中國信達（1359）低見1.12元，收報1.13元，跌0.88%。
23隻股份創52周低，其中十隻包括，慶鈴汽車股份（1122）低見1.25元，收報1.25元，無升跌；粵海投資（0270）低見7.66元，收報7.66元，跌1.67%；麗珠醫藥（1513）低見24元，收報24.05元，跌1.84%；方正控股（0418）低見0.475元，收報0.48元，跌2.04%；新意網集團（1686）低見5.35元，收報5.37元，跌0.56%；檳傑科達（1665）低見0.79元，收報0.8元，跌5.88%；自動系統（0771）低見0.9元，收報0.9元，無升跌；碧桂園服務（6098）低見18.1元，收報18.18元，跌18.66%；澳優（1717）低見6.25元，收報6.35元，跌0.47%；建滔集團（0148）低見23.75元，收報23.8元，跌2.86%。
異動股
上升異動股，包括，中國醫療網絡（0383）收報0.085元，升16.44%；恒偉集團（8219）收報0.66元，升15.79%；三寶科技（1708）收報4.59元，升11.95%；凱升控股（0102）收報0.201元，升10.44%；北控醫療健康（2389）收報0.083元，升9.21%；企展控股（1808）收報1.25元，升8.7%；騰盛博藥（2137）收報10.28元，升8.21%；熒德控股（8535）收報0.195元，升7.14%；高偉電子（1415）創上市新高，見14.28元，收報14.18元，升7.1%；謝瑞麟（0417）收報1.06元，升6%。
下跌異動股，包括，碧桂園服務（6098）見52周低18.1元，收報18.18元，跌18.66%；三巽控股（6611）收報0.315元，跌14.86%；茂宸集團（0273）收報0.023元，跌14.81%；碧桂園（2007）收報3.21元，跌13.71%；華寶國際（0336）收報4.12元，跌11.4%；旭輝（0884）收報2.23元，跌11.16%；名創優品（9896）創上市新低，見12.26元，收報12.56元，跌10.16%；旭輝永升服務（1995）收報5.86元，跌10.12%。
其他報道
一個月HIBOR 升穿1.3厘 實際按息升穿2.6厘 高過鎖息上限
陳茂波：香港無可避免需要加息 但不太可能引發類似98年的樓市危機
朱克伯格：Meta與蘋果在元宇宙正面交鋒 將決定互聯網未來走向
新加坡GIC 5年期名義回報率 從前一年的8.8%降至7.7%