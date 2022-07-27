騰訊（0700）持股近20%、中國劇集公司檸萌影視早前已通過上市聆訊，路透社旗下IFR引述消息報道，集團本周五（29日）將啟動簿記建檔（book building），擬集資6000萬美元（約4.7億港元）。聯席保薦人為摩根士丹利及中金。
集團共製作及發行了17部劇集，包括《小別離》、《小歡喜》、《小捨得》、《三十而已》、《二十不惑》等一系列現實生活題材劇集。截至3月底止三個月，集團於2021年及2022年的收入分別為4808.3萬元和4.7億元（人民幣，下同），按年增長8.7倍；期內利潤由2021年的1192.8萬元大幅收窄至212.3萬元。
檸萌影視的集資所得約10%擬用於擴展IP庫，購買社交媒體平台、書籍、電影或主要網絡文學平台的高潛力IP；50%用於製作自家版權劇；15%用於短片中劇集角色賬戶的開發及商業化、內容營銷及廣告的開發等；15%用於尋求戰略投資及收購；10%用作一般企業用途。
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