她認為銀行決定是否調升最優惠利率有兩大考慮因素，一是利差，二是其資金充裕與否。隨著美國加息，她預計第四季的一個月HIBOR會升至1.95%，因此銀行利差會持續下降，預計將跌至3%以下，若銀行較重視利差，屆時將會持續提高最優惠利率。至於較看重資金水平的銀行，若其水平保持充裕，或會待年尾才加息一次。

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