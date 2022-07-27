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華僑永亨：最快第三季上調最優惠利率 全年加息0.25厘 

華僑永亨銀行經濟師姜靜預計，以目前流動資金水平，本港最快於第三季開始調升最優惠利率（P）。她估計，銀行或於第三季及第四季各加0.125厘，或者於第四季加0.25厘。 

她認為銀行決定是否調升最優惠利率有兩大考慮因素，一是利差，二是其資金充裕與否。隨著美國加息，她預計第四季的一個月HIBOR會升至1.95%，因此銀行利差會持續下降，預計將跌至3%以下，若銀行較重視利差，屆時將會持續提高最優惠利率。至於較看重資金水平的銀行，若其水平保持充裕，或會待年尾才加息一次。

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