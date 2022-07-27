該計劃已於本月20日開放新一輪申請，主要投資項目包括替代蛋白、新型食品配料、環保包裝物料、創新的食品供應鏈和現代農業技術，獲錄取加入計劃的初創企業將得到至少20萬美元的初始投資金額。在計劃結束後，表現出色的企業更有申請後續投資的機會。

日日煮創始人兼行政總裁朱嘉盈表示，該項目的願景是在香港建立一個世界級的食品科技生態圈，協助初創企業加速成長並將創新方案和概念轉化成為可以推出市場的產品。

日日煮於2012年成立，通過社交媒體和電子商業平台分享烹飪和生活內容，讓消費者認識品牌的產品和服務，預計將於年内赴美國納斯達克證券交易所上市。

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