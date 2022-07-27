期內，淨營收5.24億美元，按年減少56.8%。下跌主要原因為配合中國政府的政策，而終止K-9學科課後輔導業務所帶來的影響。

截至今年5月底止，學校及學習中心的總數為744間，與截至今年2月底止第三季的847間相比，減少103間；與截去年同期的1669間相比，減少925間。截至今年5月底，學校總數為107間。

公司執行總裁兼首席財務官楊志輝指出，截至5月底止，公司現金及現金等價物、定期存款和短期投資合計金額約為42億美元，大部分因關停學習中心涉及的租約終止和裁員而產生的額外支出，大部分在2022財年已被消化。

公司初步預計，2023財年第一季的淨營收總額將為6.41億美元至6.81億美元之間，按年下跌48%至51%。

此外，新東方計劃回購股份，回購金額最多為4億美元，期限為明日（28日）至明年5月31日。

新東方今日收報18.66港元，挫4.89%。

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