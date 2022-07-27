據知情人士透露，對沖基金Citadel租用了國際金融中心二期寫字樓的59樓，增加辦公面積2.2萬平方英尺；Citadel Securities則租用了42樓，面積相若。知情人士又指，過去一年半中，這兩家公司在亞太區的員工人數增加60%以上，達到約350人，香港員工約佔其中的71%。

不過，據彭博5月報道，同為對沖基金公司的Myriad Asset Management Ltd.，則計劃關閉本港辦事處。

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