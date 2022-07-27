本港人才流失問題嚴峻之際，彭博社引述一份電郵聲明報道，對沖基金大佬Ken Griffin旗下兩家姊妹公司Citadel及Citadel Securities積極擴張，正在香港租用新的辦公空間，以擴大空間容納不斷增加的團隊，此舉算是向香港投下信任一票。香港是Citadel和Citadel Securities的亞洲總部，兩家公司是獨立運營。
據知情人士透露，對沖基金Citadel租用了國際金融中心二期寫字樓的59樓，增加辦公面積2.2萬平方英尺；Citadel Securities則租用了42樓，面積相若。知情人士又指，過去一年半中，這兩家公司在亞太區的員工人數增加60%以上，達到約350人，香港員工約佔其中的71%。
不過，據彭博5月報道，同為對沖基金公司的Myriad Asset Management Ltd.，則計劃關閉本港辦事處。
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