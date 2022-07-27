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759阿信屋母企全年多賺23% 擬商貿區物色舖位

759阿信屋的母公司CEC國際（0759）公布，受惠期內成功削減成本，截至4月底止，全年純利3988.4萬元，按年增長23.39%，每股盈利5.99仙，派末期股息1仙，按年增長11.1%。期內，收益20.09億元，按年減少4.5%，其中零售業務收益19.22億元，減少5.1%；電子元件製造業務分部收益為8573.5萬元，增長11.16%。應收貨款淨額按年增長15.38%至2480萬元。

於4月底止，僱用員工約1500名，按年淨減少100名；前線人員之薪資佔收益比重按年上升0.5個百分點至8.5%，平均每店前線人員數目維持約4人水平，與去年相若。去年度會員卡每周連續使用1次或以上約為55萬張，至於每5周連續1次或以上為140萬張，均與去年度相若。

公司表示，在「第五波疫情」近尾聲下，其主要商品被大量搶購及補貨需時，去年度零售業務之存貨總值1.02億元，按年減少42%。此外，年內獲來自政府有關新冠疫情之補助金額約18.6萬元，較去年度獲4154.7萬元大幅減少。

於4月底，759阿信屋分店總數目172間，按年淨減少2間，其中新開業9間，結束11間。公司指，目前大部分分店位於民生地段，再於住宅區尋找商舖大肆拓展的潛藏空間有限，加上近年民生舖位的租金競爭激烈，導致居高不下，相反商貿區的舖位則受經濟環境影響而有所回落，故此未來將著力於商貿區尋找更多分店舖位。

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