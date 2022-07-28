Deel亞洲業務拓展總監兼香港、新加坡、東南亞國家聯盟及印度業務主管Karen Ng表示，近三成香港企業傾向僱用獨立合約僱員來填補人才空缺，並採用遙距人才管理方式。尤其是在科技行業，47%的Deel香港客戶正在招聘獨立合約員工來填補人才缺口，其次是金融服務和企業管理諮詢及研究行業，均為 7%。

報告發現， 年輕員工愈來愈希望以獨立合約方式為企業工作，或靈活選擇工作地點及工作種類。其中，通過Deel僱用的獨立合約員工有54%為90後至00後（18-32歲），31%為80後（33-42歲），12%為70後（43+歲）。

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