一站式企業管理平台Deel今天發布「2022 年上半年全球招聘趨勢報告」，顯示全球各個市場的招聘率都增加145%以上，當中以拉丁美洲的企業佔第一位，亞太地區為第二位。截至今年6月22日，香港是Deel在亞太地區第四個增長最快的市場，也是全球第七個增長最快市場。香港企業在全球招聘的首5個職位是：翻譯（29%）、顧問（13%）、軟件開發人員（11%）、軟件工程師（10%）、銷售開發代表（9%）。
Deel亞洲業務拓展總監兼香港、新加坡、東南亞國家聯盟及印度業務主管Karen Ng表示，近三成香港企業傾向僱用獨立合約僱員來填補人才空缺，並採用遙距人才管理方式。尤其是在科技行業，47%的Deel香港客戶正在招聘獨立合約員工來填補人才缺口，其次是金融服務和企業管理諮詢及研究行業，均為 7%。
報告發現， 年輕員工愈來愈希望以獨立合約方式為企業工作，或靈活選擇工作地點及工作種類。其中，通過Deel僱用的獨立合約員工有54%為90後至00後（18-32歲），31%為80後（33-42歲），12%為70後（43+歲）。
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