moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

報告：上半年全球招聘率增1.5倍 香港排行第七

一站式企業管理平台Deel今天發布「2022 年上半年全球招聘趨勢報告」，顯示全球各個市場的招聘率都增加145%以上，當中以拉丁美洲的企業佔第一位，亞太地區為第二位。截至今年6月22日，香港是Deel在亞太地區第四個增長最快的市場，也是全球第七個增長最快市場。香港企業在全球招聘的首5個職位是：翻譯（29%）、顧問（13%）、軟件開發人員（11%）、軟件工程師（10%）、銷售開發代表（9%）。

Deel亞洲業務拓展總監兼香港、新加坡、東南亞國家聯盟及印度業務主管Karen Ng表示，近三成香港企業傾向僱用獨立合約僱員來填補人才空缺，並採用遙距人才管理方式。尤其是在科技行業，47%的Deel香港客戶正在招聘獨立合約員工來填補人才缺口，其次是金融服務和企業管理諮詢及研究行業，均為 7%。

報告發現， 年輕員工愈來愈希望以獨立合約方式為企業工作，或靈活選擇工作地點及工作種類。其中，通過Deel僱用的獨立合約員工有54%為90後至00後（18-32歲），31%為80後（33-42歲），12%為70後（43+歲）。

 

其他報道

恒指收市跌47點 科指升0.35% 成交重上900億 銀行股跌 內房物管賭股升

台積電料美國亞利桑那州新廠2024年如期量產

中銀香港：最優惠利率於5厘維持不變

羅兵咸永道：港基金業下月底前需披露氣候風險 倡聘ESG外部顧問

特斯拉競爭對手Rivian將裁減6%員工

澳門將公開競投賭牌6個 為期10年 明起入標

百威亞太：內地業務7月有改善 高端化抵成本壓力

滬深三大指數個別走 創板指獨憔悴 兩市成交破萬億人幣

內地冀銀行向開發商提供1萬億貸款 助完成爛尾樓 內房物管抽升

恒隆地產上半年純利減少12.8% 派中期息18仙

利福國際中期轉蝕4.7億 不派息 對下半年港零售仍悲觀

匯豐維持最優惠利率5厘不變 上調美元儲蓄存款戶口利率

交通運輸部：網約車平台抽成上限18-30%