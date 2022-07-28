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陳啟宗：世界處於混亂 購入項目時小心為上

恒隆集團（0010）及恒隆地產（0101）董事長陳啟宗表示，在世界處於混亂時，今日要「擁抱熊市」，集團在有好的東西時會絕對去買，但是一般的方向是會小心為上，需要忍手。他又形容，香港未來寫字樓供應太多，內房股的問題亦醞釀多時，至於恒隆會否出手入標競投中國恒大（3333）旗下灣仔恒大中心，他說：「若見到他們入（標）時，便會見到，若見不到他們時，就自然沒有（入標）」。

他說，在香港可以說「擁抱熊市」，但是若形容內地的情況，則「此熊非彼熊」，市面分很多熊，有些熊是可以買，但是有些需要「忍一陣」為妙。在世界均處於混亂的情況下，在遇到好的東西固然會絕對買。在疫情影響下、俄烏局勢影響資本流向，若談一般方向而言，他們會小心為上。內地的爛尾樓事件，更是過去20、30年日積月累而成，並非新的問題，但是爆發的情況令人擔心會引發社會事件，因此料內地會小心處理，不致發生嚴重問題。

香港方面，因應未來的寫字樓供應大增，他們會小心審視。行政總裁慮韋柏補充，集團會審視內地的價質項目，但是現時他們所見，質素並非很好。內地爆發爛尾樓斷供潮，主要與業主擔心發展商未能完成項目收不到樓有關，反而業主可以向他們買樓。

在香港售樓方面，集團首席財務總監趙家駒稱，牛頭角道皓日尚有168個單位待適合時間推售。盧韋柏補充，該盤已售逾四成，主要以區內換樓客為主。最近市場熱議加息，他指，香港在過去10至15年經歷過5次加息期，其中3次加息期樓市上升，因此樓市走向較反映需求及市場信心。若買家為用家，料影響不大，如果用作投資，自然回報較低。

至於內地租盤方面，盧韋柏稱，內地零售自6、7月份已回復到8、9成，商場人流則比正常低20%、30%，集團對商場的回復程度感到滿意。除上海一度受防控措施影響逾兩個月，集團在其他城市的奢侈品銷售租戶增長仍大。他們對未來6個月內地的高端商場表現有信心，料第三、四季情況會更清晰。

他形容，過往6個月形同對集團屬於壓力測試，料疫情一旦紓緩，業績便會向好。陳啟宗更指，除一個內地商場外，其他商場的續租有雙位數字增長。香港商場續租則面對壓力，但是他們期待新一輪消費券會帶來正面影響。

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