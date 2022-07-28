根據定期披露的交易報告，保羅以410萬美元的價格出售所持25,000股英偉達股票，並在此次交易中損失341,365美元。

文件指出，保羅在去年七月購入5,000股英偉達股票，又在今年6月行使認購期權買入20,000股英偉達股票。

美國參議院已於周三票表決通過這項晶片法案，由佩洛西領導的眾議院預計將在周四接力表決，如能順利獲兩院批准，美國總統拜登料將在下周初簽署完成立法。

根據2012年通過的法律，美國國會議員利用其工作獲得的資訊去謀取個人利益是違法行為，他們必須在45天內披露本人或家庭成員的股票交易。

財經數據公司Unusual Whales分析指，美國國會會員去年在股票、期權、加密貨幣及其他資產的交易達2.9億美元，并且平均投資表現跑贏大市。

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