路透社報道，美國眾議院議長佩洛西的丈夫保羅．佩洛西（Paul Pelosi）迫於内幕股票交易的輿論壓力，在參議院通過對美國半導體產業提供超過700億美元補貼和稅務寬免的晶片法案前夕，於本周二出售所持的全部英偉達股票。
根據定期披露的交易報告，保羅以410萬美元的價格出售所持25,000股英偉達股票，並在此次交易中損失341,365美元。
文件指出，保羅在去年七月購入5,000股英偉達股票，又在今年6月行使認購期權買入20,000股英偉達股票。
美國參議院已於周三票表決通過這項晶片法案，由佩洛西領導的眾議院預計將在周四接力表決，如能順利獲兩院批准，美國總統拜登料將在下周初簽署完成立法。
根據2012年通過的法律，美國國會議員利用其工作獲得的資訊去謀取個人利益是違法行為，他們必須在45天內披露本人或家庭成員的股票交易。
財經數據公司Unusual Whales分析指，美國國會會員去年在股票、期權、加密貨幣及其他資產的交易達2.9億美元，并且平均投資表現跑贏大市。
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