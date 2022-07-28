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美加息符合預期 市場料美將會進入衰退

聯儲局在今日公佈再加息0.75厘，聯儲局主席鮑威爾強調，若通脹數字持續上升，不排除會有較大幅度加息的可能；並認為美國現時沒有進入衰退，勞動市場依然強勁。

信安資金管理(亞洲)投資策略部主管陳曉蓉表示由於食品價格在近月回落，整體通脹有機會逐漸回落，同時聯儲局亦有機會放慢加息步伐。但被視為衰退前瞻性指標的十年期與兩年期息差目前倒掛超過20個基點，倒掛程度是超過二十年來最深。陳曉蓉認為，隨著緊縮貨幣政策作用的顯現，及環球經濟顯著放緩，經濟衰退風險或於明年初顯著上升。美國經濟有機會在明年第一、二季出現衰退。一旦通脹持續高位水平，聯儲局不能減緩緊縮政策，美國經濟衰退有機會更早出現。

 

陳曉蓉續指，一旦經濟出現衰退，聯儲局有機會於明年多次調低利率。但減息幅度要視乎通脹走勢及衰退程度，未必可以之前的衰退週期大幅度減息至少500個幾點，或將指標利率下調至接近零的水平，有機會導致今次的衰退週期歷時三至四個季度。而經濟衰退或將引發價格明顯調整，因此在明年底前，美國通脹有望重返較接近政策目標水平。

尚渤投資總裁兼首席執行官Jason Brady認為，通脹仍然非常強勁，故維持加息0.75厘的決定。市場預料在2023年內會減息，反映市場預期美國經濟將會衰退或軟著陸，將使利率在某程度上正常化。

新加坡銀行首席經濟學家曼蘇爾莫希烏丁表示，今次加息符合市場預期，如果通脹開始放緩，未來加息步伐應該會放緩，因此9月和11月加息0.5厘及0.25厘的可能性仍然存在。而未來幾個月全球局勢仍然動蕩不安，一旦聯儲局轉向放緩收緊政策，風險資產將如1994年般觸底。

 

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