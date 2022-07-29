恒指今早高開24點見全日頂，午後跌幅擴大，低位跌572點，全日高低波幅597點。

恒指收市跌466點或2.26%，報20156點，大市成交金額1296億元，較上日增加43.74%，是7月6日1412.53億元成交後最多；國指跌197點或2.78%，報6885點。恒生科技指數收報4331點，跌4.86%。

藍籌股成交金額627.58億元，佔大市成交48.42%；科指成份股成交金額423.25億元，佔大市成交32.65%；國指成份股成交金額566.11億元，佔大市成交43.68%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。中移動（0941）、工行（1398）、信義光能（0968）貢獻恒指較多。

藍籌14隻升，51隻下跌，4隻無升跌。信義光能（0968）升5.21%，收報13.34元，是升幅最大的藍籌，百威（1876）跌8.23%，收報21.75元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。升幅最大的是聯想（0992）收報7.59元，跌0.78%；跌幅最大的是京東健康（6618）收報59.5元，跌8.95%。

恒指低於10天線(20649.93點)，下試保力加通道底(19990.27點)。科指跌穿10天線(4538.9點)、100天線(4439.4點)，及跌穿保力加通道底(4350.06點)。

北水南下合計淨流出7.05億元，較上日增加1044.02%，連續第2日流出，累計流出7.67億元。南水北上合計淨流出17.19億元人民幣，終止單日流入。

三大指數即市表現

恒指曾跌最多2.78%，是7月11日後最大跌幅，低見20050.05點，是5月26日19890.76點後最低。今日收市報20156.51點，是5月26日後收市新低，當日報20116.2點。連跌3日，累計跌749.37點，對上一次連跌3日是7月13日。同時亦連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是7月21日。

科指曾跌最多5.61%，是5月10日後最大跌幅，當日跌幅為6.95%。今低見4297.33點，是5月30日4250.95點後最低。今日收市報4331.19點，是5月27日後收市新低，當日報4186.95點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是7月25日。

國指曾跌最多3.44%，是7月11日後最大跌幅，當日跌幅為3.73%。今低見6839.21點，是5月26日6775.47點後最低。今日收市報6885.48點，是5月26日後收市新低，當日報6877.21點。收市連跌3日，累計跌299.71點，對上一次連跌3日是7月13日。同時亦連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是7月21日。

一周表現

恒指本周累跌2.2%或452點，跌幅是7月15日後最大，當時收市跌幅為6.57%；本周表現最佳的是信義光能（0968），累升7.58%，其次為銀娛（0027）及中石化（0386），分別升4.01%及3.93%。而表現最差的是碧桂園服務（6098），累跌14.1%，其次為藥明生物（2269）及阿里巴巴（9988），分別跌8.92%及8.81%。

國指本周累跌3.11%或221點，跌幅是7月15日後最大，當時收市跌幅為7.86%；本周表現最佳的是信義光能（0968），累升7.58%，其次為中石化（0386）及中信（0267），分別升3.93%及3.29%。而表現最差的是中國飛鶴（6186），累跌17.07%，其次為碧桂園服務（6098）及阿里巴巴（9988），分別跌14.1%及8.81%。

科指本周累跌5.8%或266點，跌幅是7月15日後最大，當時收市跌幅為7.66%；本周表現最佳的是聯想（0992），累升3.13%，其次為眾安在綫（6060）及比亞迪電子（0285），分別升0.81%及跌2.18%。而表現最差的是理想（2015），累跌10.95%，其次為小鵬（9868）及華虹半導體（1347），分別跌10.85%及10.48%。

1個月表現

恒指本月累跌7.79%或1703點，跌幅是2021年7月30日後最大，當時收市跌幅為9.94%；本月表現最佳的是東方海外（0316），累升31.25%，其次為石藥（1093）及信義光能（0968），分別升10.27%及10.07%。而表現最差的是碧桂園服務（6098），累跌49.99%，其次為碧桂園（2007）及龍湖（0960），分別跌37.65%及29.28%。

國指本月累跌10.19%或781點，跌幅是2021年7月30日後最大，當時收市跌幅為13.41%；本月表現最佳的是石藥（1093），累升10.27%，其次為信義光能（0968）及中信（0267），分別升10.07%及6.54%。而表現最差的是碧桂園服務（6098），累跌49.99%，其次為碧桂園（2007）及龍湖集團（0960），分別跌37.65%及29.28%。

科指本月累跌11.07%或539點，跌幅是2021年7月30日後最大，當時收市跌幅為16.85%；本月表現最佳的是聯想（0992），累升3.55%，其次為網易（9999）及京東健康（6618），分別升0.42%及跌3.33%。而表現最差的是明源雲（0909），累跌42.6%，其次為小鵬（9868）及商湯（0020），分別跌27.22%及25.56%。

午後消息股表現

JS環球生活（1691）料明年初東南亞產能佔比提高至三成，更快推新品爭市佔率。收報9.43元，跌1.46%。

渣打（2888）中期除稅前法定溢利增8%，將開展5億美元回購。收報56.05元，升0.27%。

今早及隔晚消息股表現

小米（1810）電動車大計遇監管障礙，跌4%見1個月低。收報12.34元，跌5.08%。

商湯（0020）獲納入港股通目標證券名單。收報2.33元，跌5.67%。

IMAX China（1970）中期轉蝕，派中期息0.001美元。收報7.02元，跌1.27%。

國家大基金總裁丁文武被查，該基金曾投資中芯（0981）。收報16.38元，跌2.15%。

杭州市監局約談美團（3690）、餓了麼。收報176.3元，跌6.22%。

匯控（0005）：回購經已完成。收報49.4元，跌0.4%。

多間公司公布業績，績前表現如下，卡賓（2030）收報1.66元，跌4.05%。和記電訊香港（0215）收報1.42元，跌2.07%。渣打（2888）收報56.05元，升0.27%。

Prada（1913）上半年多賺94%至1.9億歐元，不派中期息。收報45.3元，升3.42%。

馬雲據報計劃放棄對螞蟻集團的控制權。阿里（9988）收報93.1元，跌6.1%。

大唐發電（0991）上半年完成上網電量按年跌8.2%。收報1.45元，跌1.36%。

港交所（0388）引入五級持倉限額制度。收報359元，跌2.34%。

香港寬頻（1310） 推暑假月費99元家居寬頻，送Disney+或5G SIM paln 。收報8.72元，跌0.23%。

日本城母企國際家居零售（1373）全年少賺13.4%息12仙，收入創新高。收報2.9元，升1.75%。

中央政治局：要穩定房地產市場，堅持房住不炒，化解村鎮銀行風險。合景泰富（1813）收報1.59元，跌7.02%；新城發展（1030）收報2.69元，跌4.95%；雅居樂（3383）收報2.57元，跌4.46%；時代中國（1233）創上市新低，見1.53元，收報1.56元，跌6.59%；龍湖（0960）見52周低25.95元，收報26.2元，跌5.76%；碧桂園（2007）見52周低3.01元，收報3.03元，跌4.42%。

恒隆集團（0010）及恒隆地產（0101）董事長陳啟宗：世界處於混亂，購入項目時小心為上。恒隆集團收報14.16元，跌2.21%。恒隆地產（0101）收報14.28元，跌2.06%。

太平洋航運（2343）中期多賺1.9倍，連特別息共派52仙。收報3.74元，升9.04%。

破頂股表現

破頂股包括，康耐特光學（2276）創上市新高，見5.82元，收報5.75元，升8.08%；新東方（9901）創52周高，見22.85元，收報21.7元，升5.85%；1957 & Co.（8495）創52周高，見0.54元，收報0.54元，無升跌；廈門港務（3378）創52周高，見2.2元，收報2.18元，跌0.46%；中建富通（0138）創52周高，見0.23元，收報0.189元，升5.59%；快餐帝國（1843）創52周高，見0.42元，收報0.4元，升11.11%；中國互聯網投資（0810）創52周高，見3.85元，收報3.71元，升2.77%。

破底股方面

30隻股份創上市新低，其中十隻包括，世茂服務（0873）低見2.59元，收報2.65元，跌1.85%；時代鄰里（9928）低見1.04元，收報1.05元，跌10.26%；合景悠活（3913）低見1.59元，收報1.6元，跌5.88%；遠洋服務（6677）低見2.58元，收報2.6元，跌3.7%；時代中國（1233）低見1.53元，收報1.56元，跌6.59%；融信中國（3301）低見1.01元，收報1.03元，跌1.9%；雲南水務（6839）低見0.38元，收報0.385元，跌7.23%；基石藥業（2616）低見4.09元，收報4.15元，跌3.94%；加科思（1167）低見4.26元，收報4.32元，跌5.47%；雄岸科技（1647）低見0.108元，收報0.109元，跌6.84%。

45隻股份創52周低，其中十隻包括，信德（0242）低見1.46元，收報1.47元，跌2%；慶鈴汽車股份（1122）低見1.23元，收報1.23元，跌1.6%；台州水務（1542）低見2.55元，收報2.56元，跌2.66%；康希諾生物（6185）低見64.45元，收報65.8元，跌0.98%；君實生物（1877）低見32.25元，收報32.85元，跌5.6%；麗珠醫藥（1513）低見23.35元，收報23.35元，跌3.31%；方正控股（0418）低見0.425元，收報0.49元，升6.52%；赤子城科技（9911）低見2.29元，收報2.3元，跌6.5%；新意網集團（1686）低見5.05元，收報5.13元，跌2.1%；自動系統（0771）低見0.9元，收報0.9元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，聯眾（6899）收報0.375元，升96.34%；揚科集團（1460）收報0.222元，升34.55%；Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.144元，升15.2%；勵駿（1680）收報0.345元，升15%；銀建國際（0171）收報0.5元，升14.94%；快餐帝國（1843）創52周高，見0.42元，收報0.4元，升11.11%；洛陽玻璃（1108）收報13.5元，升9.4%；凱知樂（2122）平上市低位0.127元，收報0.144元，升9.09%；太平洋航運（2343）收報3.74元，升9.04%；金輝（0137）收報1.35元，升8.87%；梁志天設計集團（2262）收報0.65元，升8.33%。

下跌異動股，包括，BC科技（0863）收報3.04元，跌14.61%；協同通信（1613）收報0.17元，跌11.46%；力高生活（2370）收報3.52元，跌11.34%；盛諾集團（1418）收報0.16元，跌11.11%；億達中國（3639）創上市新低，見0.17元，收報0.17元，跌10.53%；時代鄰里（9928）創上市新低，見1.04元，收報1.05元，跌10.26%；國藝（8228）創上市新低，見0.019元，收報0.019元，跌9.52%；名仕快相（8483）收報0.068元，跌9.33%；塗鴉智能（2391）創上市新低，見14.24元，收報14.32元，跌9.25%；德信中國（2019）創上市新低，見2.18元，收報2.18元，跌9.17%；先施公司（0244）見52周低0.295元，收報0.3元，跌9.09%。

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