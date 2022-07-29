集團表示，是次集資所得將投向在歐洲的動力電池回收與新能源材料製造專案以及印尼的鎳資源項目，該項目將滿足歐盟《新電池法》，切合歐洲新能源發展需要，推動集團迅速佔領歐洲新能源產業市場。集團將利用歐洲資本市場的力量，快速將綠色產業從中國擴展到世界。

其他報道

泰和小貸發盈警 料中期轉虧 蝕最多450萬人幣

6月本港新批按揭貸款按月跌5.9% 第2季負資產住宅按揭按季減近半

MIRROR演唱會意外 李澤楷：向傷者及其家屬致深切慰問 嚴肅跟進今次事故

機管局延長疫情紓緩措施至9月底

渣打：上半年內地商業房貸撥備2.37億美元 是否再撥言之尚早

外匯基金上半年投資蝕1442億元 港股蝕85億元 余偉文：下半年投資環境仍困難

恒指收市跌466點 全月跌7.7%一年最傷 跌市成交增43%、北水流出增10倍

中國第二季金融機構人民幣各項貸款餘額按年增11.2%

百勝中國：削成本推新措施令上季表現勝預期 年內開逾1000新店目標不變

會財局諮詢委員會任命12位成員 包括會計師公會前會長

WeChat Pay HK與仲量聯行、啟勝合作 可用消費券付管理費

騰訊有份｜檸萌影視今起招股 入場費3363元

JS環球生活料明年初東南亞產能佔比提高至三成 更快推新品爭市佔率

馬斯克：美國通脹可能下降 更多特斯拉商品價格在回落

科技股急挫 恒指半日跌473點 科指挫4.25% 齊創近兩個月低

渣打中期除稅前法定溢利增8% 將開展5億美元回購

小米電動車大計遇監管障礙 跌4%見1個月低