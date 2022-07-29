格林美（深：002340）（GEM）公布，其全球存托憑證（GDR）昨日於瑞士證券交易所掛牌上市，為首家「中歐通」開通後在瑞交所發行GDR上市的中企，集資3.81億美元（約29.9億港元）。集團發行3100.25萬份GDR，發行價為12.28美元，逾50家機構投資者參與認購，超購1.6倍，中國境外外資機構認購佔52.5%。
集團表示，是次集資所得將投向在歐洲的動力電池回收與新能源材料製造專案以及印尼的鎳資源項目，該項目將滿足歐盟《新電池法》，切合歐洲新能源發展需要，推動集團迅速佔領歐洲新能源產業市場。集團將利用歐洲資本市場的力量，快速將綠色產業從中國擴展到世界。
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