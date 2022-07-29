moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

【久利生專欄】Mirror首階段收成期已過？

香港近來有兩套制度引來不少討論聲音，除了官方提到坊間流傳一些對聯匯制度的傳言，民間也有對演唱會飛實名制的一些微言。又或者說，前者是對四十年聯匯設計稍欠信心，後者則對十四日舞台設計略為擔心。

不幸地，執筆時就發生Mirror可能是紅館甚至本港演唱會史上最嚴重意外！事發以至是事後當然眾說紛紜，有說行內的幾個工程承包商竟然都不中標，換上內部員工兼任甚至內地背景公司，另有說高層委派親戚朋友掛pass扮工睇show，即是肥水不留別人田，籌備時任用外行人利益分配。

這類網上瘋傳的cap圖訊息不能盡信。有熟悉電視圈運作的影視製作的消息人士則透露，根本由之前九展開演唱會，或者是viutv台慶之類production，都已經知道一班幕後對舞台有多專業，「搭又唔識搭、影又唔識影，要大頭時就飛咗」⋯，「係班盲粉盲撐，間公司先有恃無恐，根本就係富士康」。

過度商品化天團、提前消費粉絲購買力所帶來的後果必然會出現，除非你天才如美斯，人又在以前（而非現在的幾乎資不抵債、若是上市公司或因而不可派息）的巴塞，便可以場場十萬球迷入場、億萬觀眾齊看直播，否則，拆件但又綑綁式銷售，光纖寬頻有如供樓呼吸plan，直播APP又只可用Nothing或三星的非CSL官方主推手機，收成期結果可能好難順利收成。

至於未出意外前，演唱會實名制可能或許真的有效，其實都是值博率問題，可能讀者也會發覺朋友的朋友的朋友手上仍會有零星「單丁飛」，又或者是某些從相關公司及內部流轉出來的「團體飛」。在欠缺紅館外、黃牛在的黑市售票機制，不排除仍會出現市場失衡甚至失效的情況，需求堵塞但供應鏈滯後。而娛樂新聞聲勢上是有些許落差，起碼就少了演唱會飛「呎價」創亞洲新高。也代表Mirror首階段收成期已過！

面對Mirror出事有如鏡中鏡，本欄重申，距離主腦人物魯生被sideline後全面復出之日應不遠矣，假若其真的曾經被埋藏的話。要處理這些最近坊間流傳一些對Mirror的微言，便要有人帶領Mirror重拾正軌，在event-driven後股價健康調整，再進入新的上升周期。

事已至此，Mirror、魯生以至電盈媒體管理層都要想清楚前路，包括如何用人，否則天團跌下娛樂神壇，本地流行音樂文化沒落，也不是不可能發生的事。

至於聯匯，to be fair，金管局也有責任穩定金融市場，亦要提供足夠信心及透明度，以免大眾被傳言誤導，以正視聽，所以才要「藉此機會與外界重溫一下聯匯制度的要點」。例如「澄清」由於銀行體系總結餘持續下降、內地地產發展商的問題等，會令聯匯制度崩潰。

明知不會對聯匯制度的運作構成影響，但金管局仍如此緊張，其中一個出發點，可能是要強調人民幣互換協議的主要目的，是支持香港離岸人民幣市場的持續發展，與聯匯制度無關。事實也的確如此。

聯匯實施近四十年以來，一直行之有效，經歷過多次經濟及利息周期，意味this time is no difference，只是新聞放大或形象化了資金撤離的影響。但市場歸市場，港美息口快速上升勢成定局，走資套息多快好省- 大和估計以現時速度計，至8月底，銀行體系結餘或跌至等於零，又提醒投資者要為資金持續流出做好準備。

換言之，要小心息口一旦扯高對大多數資產的影響，尤其房地產行業與企業貸款。正所謂華南投資等如零（華南城債券投資者維權），碧桂園新近批股也只為自我買債。「內地房地产开始模式转换，房价只升不降的时代已经过去了」。微信上的消息靈通人士分析，而兩地高度互聯互相，港人有所憂慮也是正常。

話說回來，以筆者近來觀察，不少財經分析員或所謂KOL，都不約而同重提聯匯之「不可能倒」，甚至任總、財爺都似突然歸隊力撐，不知者以為有人從IFC帶風向，指聯匯受衝擊乃偽命題，本欄不贅。

金融民智已經開啟但缺乏出路，何不提出聯匯重鈎而非脫鈎。關鍵是人民幣根本未具備被peg的條件，復加疫情後內地經濟要靠有形之手去提高赤字率紅線才有望軟著陸。而美元，即使是言之鑿鑿的伏爾克時刻最終到來，雙底衰退的預測成真，似乎港元未來仍要「硬食」。

久利生

其他報道