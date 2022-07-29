不幸地，執筆時就發生Mirror可能是紅館甚至本港演唱會史上最嚴重意外！事發以至是事後當然眾說紛紜，有說行內的幾個工程承包商竟然都不中標，換上內部員工兼任甚至內地背景公司，另有說高層委派親戚朋友掛pass扮工睇show，即是肥水不留別人田，籌備時任用外行人利益分配。

這類網上瘋傳的cap圖訊息不能盡信。有熟悉電視圈運作的影視製作的消息人士則透露，根本由之前九展開演唱會，或者是viutv台慶之類production，都已經知道一班幕後對舞台有多專業，「搭又唔識搭、影又唔識影，要大頭時就飛咗」⋯，「係班盲粉盲撐，間公司先有恃無恐，根本就係富士康」。

過度商品化天團、提前消費粉絲購買力所帶來的後果必然會出現，除非你天才如美斯，人又在以前（而非現在的幾乎資不抵債、若是上市公司或因而不可派息）的巴塞，便可以場場十萬球迷入場、億萬觀眾齊看直播，否則，拆件但又綑綁式銷售，光纖寬頻有如供樓呼吸plan，直播APP又只可用Nothing或三星的非CSL官方主推手機，收成期結果可能好難順利收成。

至於未出意外前，演唱會實名制可能或許真的有效，其實都是值博率問題，可能讀者也會發覺朋友的朋友的朋友手上仍會有零星「單丁飛」，又或者是某些從相關公司及內部流轉出來的「團體飛」。在欠缺紅館外、黃牛在的黑市售票機制，不排除仍會出現市場失衡甚至失效的情況，需求堵塞但供應鏈滯後。而娛樂新聞聲勢上是有些許落差，起碼就少了演唱會飛「呎價」創亞洲新高。也代表Mirror首階段收成期已過！

面對Mirror出事有如鏡中鏡，本欄重申，距離主腦人物魯生被sideline後全面復出之日應不遠矣，假若其真的曾經被埋藏的話。要處理這些最近坊間流傳一些對Mirror的微言，便要有人帶領Mirror重拾正軌，在event-driven後股價健康調整，再進入新的上升周期。

事已至此，Mirror、魯生以至電盈媒體管理層都要想清楚前路，包括如何用人，否則天團跌下娛樂神壇，本地流行音樂文化沒落，也不是不可能發生的事。

至於聯匯，to be fair，金管局也有責任穩定金融市場，亦要提供足夠信心及透明度，以免大眾被傳言誤導，以正視聽，所以才要「藉此機會與外界重溫一下聯匯制度的要點」。例如「澄清」由於銀行體系總結餘持續下降、內地地產發展商的問題等，會令聯匯制度崩潰。

明知不會對聯匯制度的運作構成影響，但金管局仍如此緊張，其中一個出發點，可能是要強調人民幣互換協議的主要目的，是支持香港離岸人民幣市場的持續發展，與聯匯制度無關。事實也的確如此。

聯匯實施近四十年以來，一直行之有效，經歷過多次經濟及利息周期，意味this time is no difference，只是新聞放大或形象化了資金撤離的影響。但市場歸市場，港美息口快速上升勢成定局，走資套息多快好省- 大和估計以現時速度計，至8月底，銀行體系結餘或跌至等於零，又提醒投資者要為資金持續流出做好準備。

換言之，要小心息口一旦扯高對大多數資產的影響，尤其房地產行業與企業貸款。正所謂華南投資等如零（華南城債券投資者維權），碧桂園新近批股也只為自我買債。「內地房地产开始模式转换，房价只升不降的时代已经过去了」。微信上的消息靈通人士分析，而兩地高度互聯互相，港人有所憂慮也是正常。

話說回來，以筆者近來觀察，不少財經分析員或所謂KOL，都不約而同重提聯匯之「不可能倒」，甚至任總、財爺都似突然歸隊力撐，不知者以為有人從IFC帶風向，指聯匯受衝擊乃偽命題，本欄不贅。

金融民智已經開啟但缺乏出路，何不提出聯匯重鈎而非脫鈎。關鍵是人民幣根本未具備被peg的條件，復加疫情後內地經濟要靠有形之手去提高赤字率紅線才有望軟著陸。而美元，即使是言之鑿鑿的伏爾克時刻最終到來，雙底衰退的預測成真，似乎港元未來仍要「硬食」。

久利生

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