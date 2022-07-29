美國通脹持續高企，聯儲局重視的通脹指標──剔除食品及能源價格後的核心個人消費支出（PCE）物價指數，在6月按年升4.8%，較5月的按年升幅高出0.1個百分點，是1983年底以來高位。按月計算，6月核心PCE物價指數升0.6%，升幅較5月高出0.3個百分點。
至於整體PCE物價指數，在6月按年升幅達6.8%，創1982年1月以來高位。按月計算，6月PCE物價指數升1%，升幅較5月高出0.4個百分點。
通脹高企之際，美國6月消費者支出按月增1.1%，較分析師預期高出0.2個百分點，並遠高於5月的0.3%升幅。至於美國6月個人收入則按月增長0.6%，升幅跟5月一致，略高於分析師預期。
其他報道
金管局沽出12億美元 一周以來首次 銀行體系結餘將降至1555億港元
6月本港新批按揭貸款按月跌5.9% 第2季負資產住宅按揭按季減近半
MIRROR演唱會意外 李澤楷：向傷者及其家屬致深切慰問 嚴肅跟進今次事故
渣打：上半年內地商業房貸撥備2.37億美元 是否再撥言之尚早
外匯基金上半年投資蝕1442億元 港股蝕85億元 余偉文：下半年投資環境仍困難
恒指收市跌466點 全月跌7.7%一年最傷 跌市成交增43%、北水流出增10倍