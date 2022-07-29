美國通脹持續高企，聯儲局重視的通脹指標──剔除食品及能源價格後的核心個人消費支出（PCE）物價指數，在6月按年升4.8%，較5月的按年升幅高出0.1個百分點，是1983年底以來高位。按月計算，6月核心PCE物價指數升0.6%，升幅較5月高出0.3個百分點。