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美上月核心PCE升4.8% 高過預兼再創39年高

美國通脹持續高企，聯儲局重視的通脹指標──剔除食品及能源價格後的核心個人消費支出（PCE）物價指數，在6月按年升4.8%，較5月的按年升幅高出0.1個百分點，是1983年底以來高位。按月計算，6月核心PCE物價指數升0.6%，升幅較5月高出0.3個百分點。

至於整體PCE物價指數，在6月按年升幅達6.8%，創1982年1月以來高位。按月計算，6月PCE物價指數升1%，升幅較5月高出0.4個百分點。

通脹高企之際，美國6月消費者支出按月增1.1%，較分析師預期高出0.2個百分點，並遠高於5月的0.3%升幅。至於美國6月個人收入則按月增長0.6%，升幅跟5月一致，略高於分析師預期。

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