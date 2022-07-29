對於有指協興隆為中建富通的子公司，中建富通稱為釋除疑慮，聲明協興隆僅為公司間接非全資擁有的子公司，公司於協興隆的角色僅為投資者，協興隆的日常營運工作由其管理層負責。

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聲明亦指出，中建富通注意到演唱會主辦方大國文化及MakerVille今天發出聲明， 其中指出將會與不同單位會面以調查事件，包括演唱會總承辦商藝能工程，亦會聯 同政府部門對事故起因作出徹查。中建富通支持主辦方及政府的調查行動，亦會促使協興隆協助調查，並期望當局能夠早日查清事故起因。

根據中建富通年報，該公司於2016年7月收購協興隆的控股權益，截至去年底止，持股73%。中建富通主席及大股東為藝人麥浚龍父親麥紹棠。

中建富通今日收報0.189元，升5.6%，全日成交36.6萬元。

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