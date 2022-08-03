阿里巴巴（9988）明天公布上季業績，按彭博預測，截至今年6月底止三個月，收入預計錄得2030.95億元（人民幣，下同），較去年同期實際表現下跌1.3%。調整後利潤預計錄得286.12億元，按年下跌34.1%。阿里放榜前夕升3.8%，今天收市報90.35元，重拾90元關口。
投行高盛發表報告，預計阿里上季收入按年持平，調整後EBITDA預計跌34%至275億元。雖然中國電商市場競爭加劇，投行認為，隨阿里國際商務業務及雲業務增長，預計市場份額損失將逐漸回穩。高盛維持阿里「買入」評級，目標價163元。
德意志銀行認為，阿里今年618促銷活動的訂單總商品交易額（GMV）按年有所增長，相信集團已度過最艱難的一個季度。該行又指出，雖然負面因素仍會拖累復蘇趨勢，但認為阿里的成本控制措施有助改善盈利，憧憬後市上行空間。德銀預計，阿里上季收入按年下跌2%至2030億元，調整後EBITA按年下跌34%至276億元。
宏觀環境方面，審計底稿問題繼續纏繞中美兩國，阿里日前遭美國證交會（SEC）納入「預定除牌名單」，面臨除牌風險。然而集團早有部署，在港第二上市的阿里，於7月底申請轉換在港雙重主要上市，料今年底前生效。市場分析認為，此舉將對沖阿里從美國退市的風險。不過，外電引述美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）主席Erica Williams指出，就算中概股從美國退市，PCAOB仍有權限追查相關審計底稿。
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