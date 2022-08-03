內地方面，太古滙、頤堤港及香港興業中心一、二座出租率分別錄得94%、95%及100%，較去年底下跌1個百分點、升2個百分點及持平。

零售物業方面，內地全線零售物業的零售銷售額上半年均錄得跌幅，上海興業太古滙大跌52.9%；北京三里屯太古里跌26.0%；北京頤堤港亦跌25.0%，成都遠洋太古里及廣州太古滙分別跌8.2%及6.9%。

香港太古廣場購物商場、太古城中心及東薈城名店倉的出租率分別為96%、100%及100%，當中以太古城中心上半年的零售銷售額跌幅最大，按年下跌4.9%；太古廣場購物商場及東薈城名店倉的零售銷售額分別跌1.6%及1.8%。

至於集團其他發展中投資物業及酒店，香港太古坊二座正進行内部裝修工程，料於今年落成；皇后大道東46-56號正進行上蓋工程，料於2023年落成。內地方面，頤堤港二期已完成打樁工程，正進行地基工程，料於2025年中落成；西安太古里正進行用地移交，料於2025年第4季落成。

其他報道

汽車之家第二季少賺四成 但收入勝預期

阿里明放榜 調整後EBITDA料挫逾三成

越秀地產7月合同銷售額按年升16% 累計佔全年目標四成四

Tom集團中期扭虧賺1.9億

乘聯會：初估7月乘用車市升17%

信利國際7月營業淨額按年跌14%

永安發盈警 上半年盈轉虧 蝕1.06億

渣打昨於倫交所回購逾7500萬元股份

電能實業中期多賺14.4% 息78仙

長建中期多賺46% 息0.7元

壹傳媒收到聯交所其他復牌指引

富豪汽車7月銷售按年跌逾21% 料未來將反彈

Twitter調查馬斯克毀約動機 據報已向大摩等多間銀行發傳票

恐慌情緒降 港元再觸7.85 恒指升幅收窄收市升77點 騰訊重上300元關

636萬名市民周日可獲發第二階段消費券

滬深三大指數連跌兩日 滬指跌0.71% 創板指失2700點大關

恐慌情緒降 恒指半日升120點 中芯升8.6% 科指升2.2%

蘋果或將在內地推出「閃送」服務

滬深三大指數半日個別發展 滬指升0.4%

歐化推消費券優惠 折上折最高可減1800元

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR終止3連跌