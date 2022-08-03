太古地產（1972）公布今年第二季營運數據，香港整體辦公樓租用率錄得96%，較去年底下跌1個百分點。太古廣場第二季租用率為97%，租金錄得18%按年跌幅，太古廣場一、二座最新每平方呎租金為100至120元；太古廣場三座最新每平方呎租金為95元。太古坊整體租金亦按年下跌3%，租用率96%，當中港島東中心及太古坊一座最新每平方呎租金為50中位至70低位；其他太古坊辦公樓每平方呎租金為40中位至50低位。
內地方面，太古滙、頤堤港及香港興業中心一、二座出租率分別錄得94%、95%及100%，較去年底下跌1個百分點、升2個百分點及持平。
零售物業方面，內地全線零售物業的零售銷售額上半年均錄得跌幅，上海興業太古滙大跌52.9%；北京三里屯太古里跌26.0%；北京頤堤港亦跌25.0%，成都遠洋太古里及廣州太古滙分別跌8.2%及6.9%。
香港太古廣場購物商場、太古城中心及東薈城名店倉的出租率分別為96%、100%及100%，當中以太古城中心上半年的零售銷售額跌幅最大，按年下跌4.9%；太古廣場購物商場及東薈城名店倉的零售銷售額分別跌1.6%及1.8%。
至於集團其他發展中投資物業及酒店，香港太古坊二座正進行内部裝修工程，料於今年落成；皇后大道東46-56號正進行上蓋工程，料於2023年落成。內地方面，頤堤港二期已完成打樁工程，正進行地基工程，料於2025年中落成；西安太古里正進行用地移交，料於2025年第4季落成。
其他報道
Twitter調查馬斯克毀約動機 據報已向大摩等多間銀行發傳票
恐慌情緒降 港元再觸7.85 恒指升幅收窄收市升77點 騰訊重上300元關
滬深三大指數連跌兩日 滬指跌0.71% 創板指失2700點大關
恐慌情緒降 恒指半日升120點 中芯升8.6% 科指升2.2%