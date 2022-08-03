摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部主管張智卓表示，環球股市今年受各國央行收緊貨幣政策、通脹升溫及經濟衰退憂慮等因素左右，反觀內地實施穩健的貨幣政策，同時針對各行業推出財政政策以穩定增長，A股上半年跌幅比歐美股市相對較少。MSCI中國A50互聯互通指數認股證的推出為投資者參與A股市場增添了一個全新選擇。該指數的行業配置較多元化，相關認股證有助投資者更全面管理A股風險。由於認股證入場門檻較低，而且流通量較穩定，無論投資者希望捕捉A股潛力、或是對沖投資組合，相信新產品對市場具有一定吸引力。

張智卓接受訪問時表示，見到市場近年有所轉變，投資者除了恒指及港股外，其他地方指數都漸受投資者歡迎。香港投資者手持A股十分普遍，當相關衍生工具推出，是迎合投資者對沖需要。當問及會否看到MSCI中國A50認沽證較認購證受歡迎時，他表示投資者只會看市況及機會，選擇適當的投資產品。由於該10隻認股證是跟隨相關MSCI中國A50指數期貨，即使新推出，作為發行人也不擔心對沖問題。

MSCI亞太區指數解決方案研究部董事總經理魏震表示，MSCI中國A50互聯互通指數於2021年8月推出以來，看到越來越多的投資者利用這一創新指數工具來幫助他們建立對中國A市場的核心敞口並管理相關風險。

張智卓補充，過往輪場投資者部署A股傾向選擇與A股ETF掛鈎的輪證為主，而今年來相關輪證資金流活躍度有所回升，三隻A股ETF相關認股證上半年累計淨流入的名義價值達4.6億港元，較去年下半年上升近1.5倍。

首批MSCI中國A50互聯互通指數認購及認沽證的行使價介乎1800點至3000點，提供大約4.5至6.3倍的實際槓桿，產品將追縱MSCI中國A50互聯互通指數期貨的價格變動。

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