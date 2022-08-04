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恒指高開244點 科指升2.2% 阿里升5.7% 澳博跌11.4%

恒指今早高開244點或1.24%，報20011點，大市成交金額22億元；國指今早高開88點或1.31%，報6825點。恒生科技指數開市報4341點，升2.25%。

藍籌股成交金額18.8億元，佔大市成交85.45%；科指成份股成交金額9.79億元，佔大市成交44.5%；國指成份股成交金額13.43億元，佔大市成交61.04%。

工行（1398）、中海油（0883）、蒙牛（2319）拖累大市。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）貢獻恒指較多。

藍籌34隻升，18隻下跌，17隻無升跌。阿里巴巴（9988）升5.76%，報95.55元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌1.2%，報24.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，0隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報95.55元，升5.76%；跌幅最大的是平安好醫生（1833）開市報19.9元，無升跌。

恒指上試10天線(20316.06點)。科指10天線(4425.47點)向下逼近100天線(4424.41點)，指數上試100天線。

多間公司公布業績，績前表現如下，長和（0001）開市報51.05元，升0.2%。長實集團（1113）開市報54.55元，升0.83%。法拉帝（9638）開市報21元，升2.44%。九龍倉置業（1997）開市報34.3元，升1.48%。越秀房託（0405）開市報2.99元，升0.67%。

美高梅中國（2282）第二季、中期皆轉蝕 收益淨額跌54%開市報4.13元，無升跌。

軟銀據報售阿里（9988）衍生品變現220億美元 已減持一半阿里持股。另外，阿里巴巴：董建華不續任獨董，委任利蘊蓮、吳港平為獨董。開市報95.55元，升5.76%。

澳博（0880）4供1供股最多籌30.3億，作價折讓近34%。見52周低2.78元，開市報2.78元，跌11.46%。

名創優品（9896）料全年經調整淨利潤至少按年升46%。無成交，報11.98元。

比亞迪（1211）上月新能源汽車銷量增2.2倍。開市報295.6元，升2.71%。

貓眼娛樂（1896）發盈警，上半年少賺66%。開市報6.67元，無升跌。

雅視光學（1120）料上半年虧轉盈，至少賺2000萬。無成交，報0.7元。

太地（1972）內地商場銷售額上半年全線報跌，上海太古滙銷售額大跌逾50%。開市報18.48元，升0.98%。

汽車之家（2518）第二季少賺四成，但收入勝預期。無成交，報69.85元。

越秀地產（0123）7月合同銷售額按年升16%，累計佔全年目標四成四。開市報9.28元，跌0.54%。

Tom集團（2383）中期扭虧賺1.9億。無成交，報0.75元。

乘聯會：初估7月乘用車市升17%。汽車股個別發展，吉利（0175）開市報17.7元，升0.68%；比亞迪（1211）開市報295.6元，升2.71%；廣汽集團（2238）開市報7.44元，跌0.67%；東風集團股份（0489）開市報5.2元，跌0.95%；長城汽車（2333）開市報12.42元，升1.14%；北京汽車（1958）開市報2.05元，升0.99%；慶鈴汽車股份（1122）無成交，報1.17元；小鵬汽車（9868）開市報91.75元，升0.55%；五菱（0305）無成交，報1.03元；理想汽車（2015）開市報133.2元，升0.68%；蔚來集團（9866）無成交，報157.7元。

信利國際（0732）7月營業淨額按年跌14%。開市報1.6元，跌1.23%。

永安（0289）發盈警，上半年盈轉虧，蝕1.06億。無成交，報16.9元。

渣打（2888）倫交所回購逾7500萬元股份。開市報56.2元，升0.63%。

電能實業（0006）中期多賺14.4%，息78仙。開市報50.6元，跌0.1%。

長建（1038）中期多賺46%，息0.7元。開市報49.5元，升1.64%。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括安能物流（9956）低見3.24元，開市報3.24元，跌14.51%；瑞爾集團（6639）低見9元，開市報9元，跌0.33%。

5隻股份創52周低，包括信德（0242）低見1.36元，開市報1.36元，跌1.45%；鞍鋼（0347）低見2.42元，開市報2.42元，跌0.41%；九興（1836）低見7.05元，開市報7.05元，跌1.54%。

異動股

上升異動股，包括，森松國際（2155）開市報8.16元，升13.02%；貝殼（2423）開市報39元，升7.73%；保誠（2378）開市報97.5元，升7.03%；利寶閣（1869）開市報0.42元，升6.33%；阿里巴巴（9988）開市報95.55元，升5.76%；開拓藥業（9939）開市報0.73元，無升跌。

下跌異動股，包括，安能物流（9956）創上市新低，見3.24元，開市報3.24元，跌14.51%；澳博（0880）見52周低2.78元，開市報2.78元，跌11.46%；滔搏（6110）開市報6元，跌6.98%；固生堂（2273）開市報43.2元，跌3.57%；中國建築興業（0830）開市報2.1元，跌3.23%；綠城中國（3900）開市報14.5元，跌2.42%；統一企業中國（0220）開市報7.01元，跌2.37%；遠東宏信（3360）開市報6.19元，跌2.37%；中信資源（1205）開市報0.47元，跌2.08%；翰森製藥（3692）開市報15.12元，跌1.82%；永利澳門（1128）開市報4.92元，跌1.8%。

 

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