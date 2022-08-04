港元今早偏強，現報7.8494元升值5點子，早段曾貶值最多1點子報7.85元，其後持續偏強，曾升值最多8點子，報7.8491元，是7月28日7.8489元後最強。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升6.19點子至1.05405%；1星期HIBOR升10.44點子至1.16881%；2星期HIBOR升10.98點子至1.24714%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.39點子至2.22083%；6個月期HIBOR升4.47點子至2.95238%；12個月期HIBOR升2.08點子至3.52625%。

美元指數現報106.358貶值0.148點或0.14%。

美元1個月期LIBOR報2.35729%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9227%，連續2日收窄，利差是2022年6月30日後最高，當日差距為-0.9157%

對上一次連續2日收窄，是2022年7月25日，當日利差報-1.2376%。

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