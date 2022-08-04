港股今早進一步反彈，但成交疲弱。恒指高開後最多升449點、高見20116點回順，半日收報20,054點，升287點或1.45%。大市半日成交508億元。
科技股反彈，阿里巴巴（9988）及京東（9618）升逾4%。舜宇（2382）、中芯（0981）分別升約4%及5%。醫藥股有追捧，藥明生物（2269）升近4%。旅遊餐飲偏好，攜程（9961）與九毛九（9922）升約4%。不過，個別內需消費有沽壓，李寧（2331）及蒙牛（2319）逆市下跌。個別汽車、航運、能源股偏軟。
比亞迪電子（0285）走勢持續改善，公司全資公司獲煙草專賣生產許可證成催化劑。比亞迪電子已完成全系列電子霧化產品的專利佈局和投建自動化生產線，獲頒許可證後，生產經營將可按計劃進行。股價於6月升上26元後調整，近日於50天線轉穩，今早急升至22.5元受阻回順，短線仍維持20至21元整固，完成後仍有望上闖高位，低收20元止蝕。
劉思明
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