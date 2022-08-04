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被指來年擴產計劃需暫緩 台積電否認

市場分析機構TrendForce稱，英特爾（美：INTC）原先計劃給予台積電 (美：TSM) 代工製造的tGPU晶片組，早前出現產品設計與製程驗證問題、需要推遲量產計劃至2023年底，近期又再度延期，令英特爾取消絕大部分2023年原先預訂的3納米產能。由於台積電3納米製程於今年下半年與下年年初的客戶僅剩下蘋果（美：APPL），拖累台積電來年需暫緩擴充產能計畫，確保產能不會過度閒置，以節省成本。TrendForce認為，台積電全年營收仍將比2022年多，但升幅將放緩。不過，展望2024年，隨著高通（美：QCOM）、超微半導體（美：AMD）等晶片商將有3納米產品交予台積電量產，將帶動其收入快速增長。

據台媒工商時報報道，台積電否認放緩3納米擴產計畫，強調產能擴充項目正按照計劃進行，並表示不評論與個別客戶業務。英特爾則表示不評論市場傳言。

 

 

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