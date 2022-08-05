美期上升，亞股向上，歐股個別發展，市場對台海軍演未見太大反應，油價回升，港恐慌指數續向下，跌幅逾4%，日圓亦未見避險情緒。市場續料經濟衰退，美2年期10年期債息倒掛，現報37.083基點。大市高位徘徊，波幅進一步收窄至少於200點，成交亦跌至兩周低。恒指連升3日，累計升512.73點，全周累升0.23%或45點；科指本周累升1.95%。