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波幅收窄 成交兩周最少 恒指收市升27點 3日升512點 全周則僅升45點

美期上升，亞股向上，歐股個別發展，市場對台海軍演未見太大反應，油價回升，港恐慌指數續向下，跌幅逾4%，日圓亦未見避險情緒。市場續料經濟衰退，美2年期10年期債息倒掛，現報37.083基點。大市高位徘徊，波幅進一步收窄至少於200點，成交亦跌至兩周低。恒指連升3日，累計升512.73點，全周累升0.23%或45點；科指本周累升1.95%。

恒指午後未見突破，今早高開109點見全日頂，低位跌77點，全日維持高低波幅187點。

恒指收市升27點或0.14%，報20201點，大市成交金額851億元，較上日減少4.24%，是7月22日851.48億元成交後最少；國指升22點或0.33%，報6902點。恒生科技指數收報4415點，升0.79%。

藍籌股成交金額371.19億元，佔大市成交43.61%；科指成份股成交金額213.94億元，佔大市成交25.13%；國指成份股成交金額320.25億元，佔大市成交37.63%。

建行（0939）、工行（1398）、友邦（1299）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）拖累大市。

藍籌49隻升，16隻下跌，4隻無升跌。東方海外（0316）升7.17%，收報275元，是升幅最大的藍籌，中石油（0857）跌2.28%，收報3.43元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，7隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報27.6元，升13.35%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）收報92.9元，跌2.21%。

恒指10天線(20291.62點)前升幅收窄，受制於10天線。科指升穿10天線(4411.22點)，100天線(4425.02點)得而復失。

北水南下合計淨流入4.38億元，較上日減少54.73%，連續第5日流入，累計流入77.28億元，對上一次連續5日淨流入是7月25日。南水北上合計淨流入29.34億元人民幣，終止連續3日流出。

一周表現

恒指本周累升0.23%或45點，升幅是7月22日後最大，當時收市升幅為1.53%；本周表現最佳的是吉利（0175），累升15.1%，其次為舜宇（2382）及中芯（0981），分別升10.65%及9.28%。而表現最差的是碧桂園服務（6098），累跌16.02%，其次為碧桂園（2007）及中升（0881），分別跌10.56%及7.25%。

國指本周累升0.24%或16點，升幅是7月22日後最大，當時收市升幅為2.14%；本周表現最佳的是吉利（0175），累升15.1%，其次為舜宇（2382）及信達生物（1801），分別升10.65%及9.31%。而表現最差的是碧桂園服務（6098），累跌16.02%，其次為碧桂園（2007）及信義光能（0968），分別跌10.56%及7.05%。

科指本周累升1.95%或84點，升幅是7月22日後最大，當時收市升幅為3.55%；科指連跌1周，對上一次連跌1周，是7月22日；本周表現最佳的是華虹半導體（1347），累升17.45%，其次為舜宇（2382）及比亞迪電子（0285），分別升10.65%及10.17%。而表現最差的是海爾智家（6690），累跌5.98%，其次為聯想（0992）及明源雲（0909），分別跌5.8%及5.13%。

午後消息股表現

大酒店（0045）中期轉賺1.34億元 不派中期息。收報7.12元，升3.79%。

灣區發展（0737）：料下半年路費收入將回升。見52周低2.33元，收報2.36元，跌0.42%。

星島（1105）發盈警，中期虧損擴大至1.1億元。收報0.455元，跌1.09%。

今早及隔晚消息股表現

友邦（1299）據報向上實洽購北外灘商廈，估值90億人幣。收報76.8元，升0.07%。

多間公司公布業績，績前表現如下，置富（0778）收報6.6元，跌0.45%。富力（2777）收報1.73元，升4.22%。

美高梅中國（2282）中期虧損擴大至24億元。收報4.19元，升2.2%。

越秀房託（0405）：寫字樓酒店需求正復蘇 暫未有收購計劃。見52周低2.69元，收報2.79元，跌7.62%。

阿里巴巴（9988）首財季Non-GAAP純利跌30.4%。收報92.9元，跌2.21%。

1957 & Co.（8495）上半年盈轉虧 蝕820萬。創52周高，見0.54元，收報0.53元，無升跌。

廣汽（2238）7月銷量按年升近22%。收報7.62元，升1.46%。

港交所（0388）：樂見本港互聯互通產品生態圈更趨多元化。收報358元，升0.34%。

中海外（0688）7月合約銷售額按年跌23%。收報21元，升1.2%。

中海宏洋（0081）7月合約銷售額降逾39%。收報3.63元，升0.83%。

九置（1997）吳天海：本地消費已復蘇 通關是很多人的訴求。收報37.8元，升4.85%。

大成食品（3999）上半年純利大跌逾半成 不派中期息。收報0.54元，升1.89%。

越秀房託（0405）盈轉虧 除稅後蝕5.21億人民幣 中期每基金單位派8.53仙。見52周低2.69元，收報2.79元，跌7.62%。

長和（0001）中期多賺4.3% 息84仙。收報52.2元，升1.56%。

長實（1113）半年多賺55% 中期息0.43元。收報54.5元，升0.37%。

破頂股表現

破頂股包括，上海復旦（1385）創上市新高，見34.7元，收報34.4元，升1.78%；匯聚科技（1729）創上市新高，見1.97元，收報1.95元，升9.55%；玄武雲（2392）創上市新高，見6.6元，收報6.41元，升5.6%；德銀天下（2418）創上市新高，見1.88元，收報1.8元，升5.88%；1957 & Co.（8495）創52周高，見0.54元，收報0.53元，無升跌；國際家居零售（1373）創52周高，見2.95元，收報2.93元，升0.69%；中國互聯網投資（0810）創52周高，見4.2元，收報4.2元，升23.53%。

破底股方面

11隻股份創上市新低，其中十隻包括，德琪醫藥（6996）低見4.64元，收報4.67元，跌8.25%；聖諾醫藥（2257）低見60.8元，收報61.4元，跌1.6%；雄岸科技（1647）低見0.097元，收報0.1元，跌2.91%；稻草熊（2125）低見1.88元，收報2元，跌0.99%；都市麗人（2298）低見0.23元，收報0.243元，跌6.54%；寶力科技（0164）低見0.176元，收報0.189元，跌8.25%；新希望服務（3658）低見1.8元，收報1.81元，跌1.09%；瑞爾集團（6639）低見8.66元，收報8.8元，跌3.83%；弘陽地產（1996）低見1.23元，收報1.33元，無升跌；潤邁德醫療（2297）低見4.18元，收報4.18元，跌6.9%。

26隻股份創52周低，其中十隻包括，康達環保（6136）低見0.63元，收報0.64元，升1.59%；台州水務（1542）低見2.54元，收報2.54元，無升跌；自動系統（0771）低見0.88元，收報0.89元，無升跌；越秀房託（0405）低見2.69元，收報2.79元，跌7.62%；碧桂園（2007）低見2.63元，收報2.71元，升1.5%；龍湖（0960）低見24.5元，收報25.5元，升2.62%；龍湖集團（0960）低見24.5元，收報25.5元，升2.62%；亞洲水泥（0743）低見3.65元，收報3.73元，升1.36%；大昌集團（0088）低見4.36元，收報4.44元，跌0.22%；美聯集團（1200）低見0.68元，收報0.7元，升1.45%。

異動股

上升異動股，包括，中國互聯網投資（0810）創52周高，見4.2元，收報4.2元，升23.53%；盛諾集團（1418）收報0.17元，升19.72%；利福中國（2136）收報0.91元，升16.67%；超凡網絡（8121）收報0.22元，升13.4%；華虹半導體（1347）收報27.6元，升13.35%；中國環保科技（0646）收報0.6元，升13.21%；中駿商管（0606）收報1.82元，升13.04%；中車時代電氣（3898）收報37.5元，升12.28%；佳兆業資本（0936）收報0.325元，升12.07%。

下跌異動股，包括，保集健康（1246）收報0.131元，跌11.49%；永勝醫療（1612）見52周低0.54元，收報0.56元，跌9.68%；米蘭站（1150）收報0.17元，跌9.57%；寶力科技（0164）創上市新低，見0.176元，收報0.189元，跌8.25%；德琪醫藥（6996）創上市新低，見4.64元，收報4.67元，跌8.25%；強泰環保（1395）收報0.161元，跌8%；匯安智能科技（8379）收報0.132元，跌7.69%；越秀房託（0405）見52周低2.69元，收報2.79元，跌7.62%；易還財務（8079）收報0.231元，跌7.6%；順興（1637）收報0.395元，跌7.06%；潤邁德醫療（2297）創上市新低，見4.18元，收報4.18元，跌6.9%。

 

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