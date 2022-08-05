內地社交平台小紅書今天公布最新數據，在7月25日至7月31日，小紅書上「七夕禮物」相關搜索量按月增長242%，其中玩偶、花束、項鍊、香水等傳統七夕禮物相關搜索量都有不同程度的增長。
平台指出，今年各大品牌推出定製的七夕限定產品，均得到不錯成績。例如瑞幸咖啡於七夕推出的兩款限定新產品，帶動截至8月3日小紅書上「瑞幸七夕」的一周搜尋量大增逾400%；另外，有關內地化妝品牌「完美日記七夕禮盒」一周搜尋量急升360%。
小紅書又表示，傳統禮物以外，今年運動、健康相關產品亦成七夕禮物的另類選擇。期內，小紅書與「飛盤」、「滑板」的筆記數量急升，與「按摩槍」相關的搜尋量亦按年升35%。
此外，今年小紅書上亦新增「七夕好特別禮物店」，邀請品牌分享小眾的產品，用戶可以點擊產品筆記直接購買。而截至8月3日，話題「#七夕好特別禮物店」瀏覽量已達到6,300萬次。
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