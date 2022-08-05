集團於七月份與綠城管理（9979）簽署戰略合作暨廣州雲和公館代建協定，內容有關綠城管理品牌、管理和資源輸出，及項目代建等若干安排。

同時，集團保持與其境內及境外債權人進行建設性對話，以期穩定狀況，保持集團的價值。截至今日，集團已與若干境內金融機構訂立安排延長本金逾人民幣200億元現有境內融資安排的期限，另有其他境內融資安排展期工作已與其境內債權人進入協商階段。

奧園指，其面臨流動資金問題，正積極與潛在投資者討論有關資本重組的事宜，作為實施債務重組的一部分。截至今日尚未與任何有關投資者訂立任何具有法律約束力的協議。

集團又委聘畢馬威為其主要財務顧問，在其法律及財務顧問的協助下已經及繼續評估集團的流動資金狀況，並制定一個重組計劃，為所有持份者提供協商一致的解決方案。該工作正在進行中。

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