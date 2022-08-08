港產美股智富融資（美：MEGL）盤前再度熱炒，下午美股盤前時段開市一度飈高至350美元，超越上周五高位235.95美元，較周五收市再升2.6倍，較上市價4美元升86.5倍。截至晚上8時分，智富融資報199美元，上升1.05倍，市值炒至39.8億美元（約312.43億港元），以去年淨利潤157.86萬港元計算，市盈率高達1.98萬倍。
據招股書資料，智富融資提供企業融資服務，包括上市前融資、上市保薦、上市後合規顧問及各類交易財務顧問等服務。自2016年成立以來，智富融資已完成8宗作為獨家保薦人的上市申請，均為中小型股份，包括深藍科技（現稱帝王實業）（1950）、飛揚集團（1901）等。
至於上周曾爆升的尚乘數科（美：HKD），盤前挫9.88%報650美元，總市值降至1202.5億美元（約9439.62億港元），大約與友邦保險（1299）的9213.84億港元市值相約。
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