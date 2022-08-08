港產美股智富融資（美：MEGL）盤前再度熱炒，下午美股盤前時段開市一度飈高至350美元，超越上周五高位235.95美元，較周五收市再升2.6倍，較上市價4美元升86.5倍。截至晚上8時分，智富融資報199美元，上升1.05倍，市值炒至39.8億美元（約312.43億港元），以去年淨利潤157.86萬港元計算，市盈率高達1.98萬倍。