阿里預期，變更為主要上市生效日期預計為2022年底，公司將適時就預期主要轉換日期作出進一步公布。於變更為主要上市生後，阿里巴巴將於聯交所及紐交所雙重主要上市，而股票標記「S」將自公司於聯交所的股票簡稱中刪除。

阿里表示，公司自2014年9月以來於紐交所主要上市，自2019年11月在香港第二上市，在聯交所的公眾流通量及交易量顯著增加。鑒於公司在大中華區擁有大量業務運營，以及香港與公司在大中華區的主要業務經營之間的聯繫，預期主要轉換將可擴闊投資者基礎及帶來新增的流動性，尤其是可觸達更多位於中國及亞洲其他地區的投資者。因此，董事會認為， 主要轉換符合公司及股東的整體利益。

第二上市地位變更為主要上市的建議尚待股東於股東特別大會表決，以及修改公司提名及公司治理委員會人員組成等。

阿里今日收報88.8元，跌4.4%。

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