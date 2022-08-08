moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

阿里巴巴香港主要上市申請獲聯交所確認 料年底生效

阿里巴巴（9988）發公告，稱公司早前向香港聯交所申請將公司於主板的第二上市地位變更為主要上市，聯交所今日根據上市地位變更指引信，發出轉為主要上市申請收悉確認。

阿里預期，變更為主要上市生效日期預計為2022年底，公司將適時就預期主要轉換日期作出進一步公布。於變更為主要上市生後，阿里巴巴將於聯交所及紐交所雙重主要上市，而股票標記「S」將自公司於聯交所的股票簡稱中刪除。

阿里表示，公司自2014年9月以來於紐交所主要上市，自2019年11月在香港第二上市，在聯交所的公眾流通量及交易量顯著增加。鑒於公司在大中華區擁有大量業務運營，以及香港與公司在大中華區的主要業務經營之間的聯繫，預期主要轉換將可擴闊投資者基礎及帶來新增的流動性，尤其是可觸達更多位於中國及亞洲其他地區的投資者。因此，董事會認為， 主要轉換符合公司及股東的整體利益。

第二上市地位變更為主要上市的建議尚待股東於股東特別大會表決，以及修改公司提名及公司治理委員會人員組成等。

阿里今日收報88.8元，跌4.4%。

其他報道

「3+4」檢疫｜Trip.com預訂將自動「減期」 退款有序進行中

港資券商智富融資美股盤前再飈升 較上周五收市漲2.6倍

長城汽車7月銷量升11% 首7個月銷量跌逾12%

標普：本港航運2025年底才恢復至疫情前水平

貿發局：歡迎放寬入境檢疫  助香港重拾經濟動力

中聯通：上半年疫情影響可控  適時推進子公司分拆上市評估工作

雙財莊：未來專注擴展自家品牌 毛利率較第三方品牌高

創天傳承達成復牌條件 明起復牌

消費券2022｜AlipayHK：近3萬人首日「清零」 單筆最大交易逾5萬

丘鈦科技上半年少賺71% 攝像頭及指紋識別模組價量齊跌

華置發盈喜 料中期虧轉盈 賺最多9.6億

軟銀願景基金上季蝕1690億 為成立以來第二差季度

印度擬將小米等中國智能電話生產商擠出市場

美商會：減隔離日數方向正確 香港須立即重新開放

中國鐵塔：上半年資本開支較年初指引減少 與3電訊商續簽助低成本快速部署

吉利7月銷量按年增24% 首7月增0.95% 完成目標44.6%

花旗加高端客港元美元定存利率 1年港元定存報2.52厘

中聯通中期多賺近兩成 中期息0.165元

樂華娛樂據報明起預路演 擬集資最多15.7億元

藍凌志：中電澳洲業務的對冲虧損會消退