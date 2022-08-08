阿里巴巴（9988）發公告，稱公司早前向香港聯交所申請將公司於主板的第二上市地位變更為主要上市，聯交所今日根據上市地位變更指引信，發出轉為主要上市申請收悉確認。
阿里預期，變更為主要上市生效日期預計為2022年底，公司將適時就預期主要轉換日期作出進一步公布。於變更為主要上市生後，阿里巴巴將於聯交所及紐交所雙重主要上市，而股票標記「S」將自公司於聯交所的股票簡稱中刪除。
阿里表示，公司自2014年9月以來於紐交所主要上市，自2019年11月在香港第二上市，在聯交所的公眾流通量及交易量顯著增加。鑒於公司在大中華區擁有大量業務運營，以及香港與公司在大中華區的主要業務經營之間的聯繫，預期主要轉換將可擴闊投資者基礎及帶來新增的流動性，尤其是可觸達更多位於中國及亞洲其他地區的投資者。因此，董事會認為， 主要轉換符合公司及股東的整體利益。
第二上市地位變更為主要上市的建議尚待股東於股東特別大會表決，以及修改公司提名及公司治理委員會人員組成等。
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