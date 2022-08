報道引述葉劉淑儀稱,「內地專業人士一直大聲地要求,在他們獲得居留權之前,為他們免除雙重印花稅」(Mainland professionals have been clamoring for the double stamp duty to be waived for them, even before they acquire the right of abode.)

「這是一系列正在考慮的措施,這當然是政府可以考慮的事情」。(It is all a raft of measures under consideration and this is certainly something that the government could consider.)

新地(0016)今早曾跌逾1%,消息傳出後,新地曾急彈2.7%。新世界發展(0017)現報26.85元,升2.87%;長實集團(1113)現報54.85元,升1.39%;恒地(0012)現報28.2元,升1.62%;信和置業(0083)現報11.74元,升0.51%;華置(0127)現報2.3元,升6.48%;嘉華國際(0173)現報2.88元,升1.05%。

