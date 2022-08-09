金管局入市沽美元後，港元持續偏強，現報7.8494元升值6點子，今早曾貶值最多1點子，報7.8501元，亦曾升值最多6點子，報7.8494元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升6.09點子至1.1%；1星期HIBOR升2.09點子至1.23565%；2星期HIBOR升1.05點子至1.35464%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.3點子至2.30958%；6個月期HIBOR升1.72點子至3.00673%；12個月期HIBOR升2.11點子至3.55137%。

美元指數現報106.376貶值0.059點或0.06%。

美元1個月期LIBOR報2.36943%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8239%，連續4日收窄，利差是2022年6月28日後最高，當日差距為-0.7727%

對上一次連續4日收窄，是2022年7月27日，當日利差報-1.0629%。

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