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恒指半日倒升182點 免內地買家DSD 恒指升穿10天線

恒指今早低開6點，曾跌最多189點，在有關考慮免除內地買家雙重印花稅消息後，本地地產股急彈，恒指由跌轉升，高位升205點，半日高低波幅395點。

恒指半日升182點或0.91%，報20228點，大市成交金額500億元；國指升64點或0.95%，報6886點。恒生科技指數收報4359點，升0.55%。

藍籌股成交金額188.33億元，佔大市成交37.66%；科指成份股成交金額102.55億元，佔大市成交20.51%；國指成份股成交金額152.59億元，佔大市成交30.51%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）貢獻恒指較多。美團（3690）、京東（9618）、港交所（0388）拖累大市。

藍籌53隻升，13隻下跌，3隻無升跌。碧桂園服務（6098）升6.94%，收報15.1元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌2.8%，收報270.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股22隻升，8隻下跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報6.97元，升2.95%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報26.15元，跌3.33%。

恒指升穿10天線(20172.18點)。科指受制於10天線(4367.64點)。

北水南下合計淨流出2.37億元，較上日增加25.69%，連續第2日流出，累計流出4.26億元。南水北上合計淨流出14.93億元人民幣，較上日增加38.92%，連續第2日流出，累計流出25.68億元。

葉劉淑儀：考慮免除內地買家雙重印花稅。本地地產股急升，新世界發展（0017）收報27.7元，升6.13%；新鴻基地產（0016）收報97.35元，升3.9%；長實集團（1113）收報55.85元，升3.23%；恒地（0012）收報28.75元，升3.6%；信和置業（0083）收報11.8元，升1.03%；華置（0127）收報2.33元，升7.87%；嘉華國際（0173）收報2.89元，升1.4%。

乘聯會：7月廣義乘用車零售銷量增20.1%，上調全年新能源乘用車銷售目標。汽車股個別發展，吉利（0175）收報17.72元，跌0.34%；比亞迪（1211）收報293.4元，升0.34%；廣汽集團（2238）收報7.49元，跌0.27%；東風集團股份（0489）收報5.22元，升0.58%；長城汽車（2333）收報12元，跌1.15%；北京汽車（1958）收報2.06元，升0.98%；慶鈴汽車股份（1122）收報1.18元，跌1.67%；小鵬汽車（9868）收報93.15元，升2.59%；五菱（0305）收報1.05元，升0.96%；理想汽車（2015）收報130.7元，跌0.98%；蔚來集團（9866）收報161.1元，升2.29%。

多間公司公布業績，績前表現如下，中國光大綠色環保（1257）收報1.75元，無升跌。富智康（2038）收報1.03元，跌0.96%。鴻騰（6088）收報1.32元，跌0.75%。盈大地產（0432）收報0.45元，跌2.17%。統一企業中國（0220）收報7.43元，升0.68%。越秀交通基建（1052）收報4.32元，無升跌。再鼎醫藥（9688）收報37.8元，升7.08%。

阿里巴巴（9988）香港主要上市申請獲聯交所確認，料年底生效。收報90.95元，升2.42%。

「3+4」檢疫｜攜程集團（9961）旗下Trip.com預訂將自動「減期」，退款有序進行中。收報206.2元，跌1.9%。

長城汽車（2333）7月銷量升11%，首7個月銷量跌逾12%。收報12元，跌1.15%。

中聯通（0762）中期多賺近兩成，中期息0.165元。中聯通：上半年疫情影響可控，適時推進子公司分拆上市評估工作。收報3.89元，升3.73%。

創天傳承（8195）達成復牌條件，今復牌。見52周低1元，收報1.2元，跌7.34%。

丘鈦科技（1478）上半年少賺71%，攝像頭及指紋識別模組價量齊跌。收報4.37元，跌0.68%。

華置（0127）發盈喜，料中期虧轉盈，賺最多9.6億。收報2.33元，升7.87%。

印度擬限制小米（1810）等中國智能電話商發售150美元以下價格手機。收報11.86元，升0.68%。

中國鐵塔（0788）：上半年資本開支較年初指引減少，與3電訊商續簽助低成本快速部署。收報1.01元，無升跌。

吉利（0175）7月銷量按年增24%，首7月增0.95%，完成目標44.6%。收報17.72元，跌0.34%。

破頂股表現

破頂股包括，匯聚科技（1729）創上市新高，見2.19元，收報2.13元，升2.4%；天齊鋰業（9696）創上市新高，見86.8元，收報84.5元，升4.71%；1957 & Co.（8495）創52周高，見0.54元，收報0.54元，無升跌；國際家居零售（1373）創52周高，見2.98元，收報2.96元，跌0.34%；中國互聯網投資（0810）創52周高，見4.9元，收報4.7元，升4.44%。

破底股方面

5隻股份創上市新低，包括邁博藥業（2181）低見0.51元，收報0.51元，跌13.56%；網上車市（1490）低見0.325元，收報0.33元，跌7.04%；智雲健康（9955）低見17.22元，收報17.22元，跌14.54%；潤邁德醫療（2297）低見4元，收報4.05元，跌2.41%；諾亞控股（6686）低見257.8元，收報257.8元，跌1.53%。

17隻股份創52周低，其中十隻包括，同仁堂科技（1666）低見5.1元，收報5.18元，升0.97%；自動系統（0771）低見0.87元，收報0.87元，跌1.14%；越秀房託（0405）低見2.5元，收報2.54元，跌3.79%；碧桂園（2007）低見2.47元，收報2.57元，升1.58%；龍湖（0960）低見24.05元，收報24.9元，升0.61%；龍湖集團（0960）低見24.05元，收報24.9元，升0.61%；龍源電力（0916）低見11.42元，收報11.78元，升1.03%；美聯集團（1200）低見0.68元，收報0.79元，升12.86%；永達汽車（3669）低見5.99元，收報6.18元，升2.15%；威華達（0622）低見0.35元，收報0.35元，跌1.41%。

異動股

上升異動股，包括，GBA集團（0261）收報0.097元，升24.36%；魯商生活（2376）平上市低位2.51元，收報2.92元，升15.87%；佳源國際（2768）收報0.25元，升15.74%；明發（0846）收報0.34元，升13.33%；美聯集團（1200）見52周低0.68元，收報0.79元，升12.86%；森松國際（2155）收報9.16元，升11.44%；偉立（2372）收報0.44元，升10%；企展控股（1808）收報1.12元，升9.8%；順騰（0932）收報0.168元，升8.39%；中盈盛達（1543）收報1.73元，升8.13%；華置（0127）收報2.33元，升7.87%。

下跌異動股，包括，智雲健康（9955）創上市新低，見17.22元，收報17.22元，跌14.54%；邁博藥業（2181）創上市新低，見0.51元，收報0.51元，跌13.56%；金輝（0137）收報1.2元，跌13.04%；生力啤（0236）收報0.78元，跌12.36%；恒盛地產（0845）收報0.135元，跌10%；華科資本（1140）收報0.445元，跌9.18%；三巽控股（6611）收報0.32元，跌8.57%；利寶閣（1869）收報0.345元，跌8%；創天傳承（8195）見52周低1元，收報1.2元，跌7.34%；壹賬通金融科技（6638）收報3.34元，跌7.22%；網上車市（1490）創上市新低，見0.325元，收報0.33元，跌7.04%。

 

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