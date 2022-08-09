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葉劉淑儀澄清 豁免內地人繳雙重印花稅屬新民黨建議

彭博社今早報道，行政會議召集人葉劉淑儀接受訪問時表示，政府正考慮豁免內地人在香港置業的雙重印花稅（DSD）。據商台中午報道，她向該台澄清，表示有關建議只是新民黨的意見，將會在《施政報告》諮詢期間提出。

財政司司長辦公室發言人回應傳媒查詢時表示：「針對有報道指政府考慮放寬物業印花稅，政府澄清，沒有相關討論，並明確指出沒有任何相關計劃。」

報道引述葉劉淑儀表示，新民黨一直收到內地來港專才的訴求，希望在未取得永久居留權前，可以與香港居民一樣，獲豁免繳付雙重印花稅，她認為建議有助增強專才對香港的歸屬感，亦是較公平的做法。

被問到建議會否推高樓價，葉劉淑儀認為，目前樓市比較疲弱，相關建議有助挽留人才。 

相關報道：葉劉淑儀：考慮免除內地買家雙重印花稅

彭博今早引述葉劉淑儀稱，「內地專業人士一直大聲地要求，在他們獲得居留權之前，為他們免除雙重印花稅」，「這是一系列正在考慮的措施，這當然是政府可以考慮的事情」。消息刺激本地地產股今早急彈，恒指由跌轉升，中午新世界發展（0017）收升6.13%；新鴻基地產（0016）收升3.9%；長實集團（1113）半日升3.23%；恒地（0012）中午收升3.6%。

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