彭博社今早報道，行政會議召集人葉劉淑儀接受訪問時表示，政府正考慮豁免內地人在香港置業的雙重印花稅（DSD），其後她向商台澄清，表示有關建議只是新民黨的意見，將會在《施政報告》諮詢期間提出。
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財政司司長辦公室發言人亦表示：「針對有報道指政府考慮放寬物業印花稅，政府澄清，沒有相關討論，並明確指出沒有任何相關計劃。」
本地地產股升幅收窄，新世界發展（0017）現報26.9元，升3.07%；新鴻基地產（0016）現報95.65元，升2.08%；長實集團（1113）現報55.3元，升2.22%；恒地（0012）現報28元，升0.9%；信和置業（0083）現報11.72元，升0.34%；
華置（0127）現報2.32元，升7.41%；嘉華國際（0173）現報2.89元，升1.4%。
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