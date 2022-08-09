中港股市今早都先跌後回升。恒指低開後最多跌189點、低見19856點反彈，半日收報20228點，升182點或0.91%。大市半日成交額500億元。
科網股個別發展，阿里（9988）升逾2%，京東（9618）跌近2%。煤股、光伏反彈，神華（1088）升4%，信義光能（0968）升近3%，天齊鋰業（9696）升近半成。本地地產股反彈，新世界發展（0017）升6%。物管股亦彈升，碧桂園服務（6098）升7%。近日強勢的硬件科技股有回吐，航運股亦受壓。
信義光能低位反彈後，相比同業率先重上50天線。公司作為光伏玻璃龍頭，擁有市場及成本優勢，隨着多晶硅項目預計將於明年下半年投產，產業鏈多環節佈局將推動增長。股價短線有望再次挑戰13.5元，短線止蝕位可設於12.5元。
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