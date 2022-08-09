本批銀債申請資格為2023年或之前年滿60歲，即1963年或之前出生，持有香港身份證的香港居民可以認購。銀色債券不設二手市場。

銀色債券的認購期由8月30日早上9時關始，至9月2日下午2時結束，並於9月14日日發行。合資格香港居民可透過20間配售銀行和27間指定證券經紀認購債券。

投資者如有需要，可在債券到期前向政府賣出債券，政府將以原價及相應的累計利息贖回債券。每位投資者100萬元，即每位投資者最多可配發100手債券。

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