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港府發行第七批最多450億元銀債 保證息率提升至不少於4厘

香港政府今日公布，將推出第七批銀色債券，每手申請額為1萬元，與通脹掛鈎的利息掛鈎，保證息率不會少於4厘，高於去年上一批銀債的最低息率3.5厘更高，年期為3年，目標發行額為350億元，可視乎市場情況，將發行額最多提算至450億元。

本批銀債申請資格為2023年或之前年滿60歲，即1963年或之前出生，持有香港身份證的香港居民可以認購。銀色債券不設二手市場。

銀色債券的認購期由8月30日早上9時關始，至9月2日下午2時結束，並於9月14日日發行。合資格香港居民可透過20間配售銀行和27間指定證券經紀認購債券。

投資者如有需要，可在債券到期前向政府賣出債券，政府將以原價及相應的累計利息贖回債券。每位投資者100萬元，即每位投資者最多可配發100手債券。

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