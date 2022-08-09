ESG（環境、社會和企業管治）近年備受投資者關注，德勤中國發表2022年社會影響力報告，華南區主管合夥人歐振興表示，該行早前收購了一家諮詢公司「低碳亞洲」，以協助企業更好地編寫披露重點，並且更有系統地儲存非財務數據，尤其是更需要時間去掌握披露要求的中小企。他透露，德勤今年目標在ESG業務相關的收入增長一倍，而ESG團隊亦有望升一倍至近百名員工。