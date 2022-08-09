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德勤冀今年ESG業務收入增長一倍

ESG（環境、社會和企業管治）近年備受投資者關注，德勤中國發表2022年社會影響力報告，華南區主管合夥人歐振興表示，該行早前收購了一家諮詢公司「低碳亞洲」，以協助企業更好地編寫披露重點，並且更有系統地儲存非財務數據，尤其是更需要時間去掌握披露要求的中小企。他透露，德勤今年目標在ESG業務相關的收入增長一倍，而ESG團隊亦有望升一倍至近百名員工。

本港專業人才流失問題嚴峻，德勤中國首席執行官曾順福坦言，過去受疫情、移民潮影響，該行確實面臨人才流失問題，尤其當客戶包括上市公司等亦出現人才流失，轉向對專業機構人員「出手」，更會對該行造成「二次傷害」。不過，他指出，由於本港整體經濟好轉，防疫政策逐漸獲放寬，加上該行推出的人才挽回措施，近月人才流失問題有所改善。

港交所（0388）去年底提高上市公司披露要求，並發表氣候信息披露指引及企業淨零排放指引，歐振興指出，就該兩份指引，上市公司目前仍處於「不披露就解釋」階段，並非強制披露，不過相信隨着愈來愈多公司採納相關指引，交易所或會進一步納入為披露準則之內。他又提到，明年底歐盟國家需要對其ESG數據作出認證，先以大企業為首落實，相信世界各國發展ESG的趨勢均是以大企業帶頭。

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