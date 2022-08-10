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聯想：與PCCW Solutions合作料9月完成交易 長遠看好PC市場

聯想集團（Lenovo）（0992）公布截至6月底的首季業績，上季純利按年升11%至5.16億元（美元，下同），創季度歷史新高，惟收入按年持平至170億元，每股基本盈利4.39美仙。董事長兼 CEO楊元慶表示，儘管外部環境短期內仍挑戰重重，但是數碼化轉型加速已經成為大勢所趨，混合工作模式將長期存在，集團連續第9個季度實現了營業額和盈利提升，打造新增長引擎成效顯著，個人電腦以外業務的營業額佔比達到37%。

楊元慶表示，集團早前宣布與電盈（0008）旗下PCCW Solutions 達成戰略合作夥伴關係，將透過合作繼續拓展 SSG（方案服務業務集團）亞太市場的方案服務業務。管理層於業績記者會上表示，雙方在多個領域高度協同，PCCW Solutions 服務涉及多個行業，特別電訊、公共部門、交通行業及金融公司等，透過聯想可進一步將客戶群放大，合作對拓展SSG業務呈現協同效應及增長。管理層又透露，目前合作正走上正軌，預計9月完成交易，今年底前計劃建立技術解決方案業務。

談及個人電腦市場，管理層表示，儘管短期內個人電腦市場正在經歷挑戰，消費者需求疲軟，宏觀通脹，以及匯率等逆風因素；但現時個人電腦市場總量將長期保持高於疫情之前的規模，長遠對個人電腦銷售保持樂觀，中長期需求將推動業務保持個位數增長。季內，由電腦、平板電腦、智能手機和其他智能設備業務組成的智能設備業務集團，首財季收入及溢利按年分別下降3%及2%，經營利潤率保持強勁達7.5%。中國的個人電腦銷售表現遜於其他地區市場主要由於新冠肺炎封鎖。除中國外，智能設備業務集團的商用個人電腦收入按年增長3%。

聯想午市收報6.98港元，微跌1%。

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