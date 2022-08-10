國泰航空（0293）行政總裁鄧健榮表示，年初的艱難營運環境，對集團每月營運現金表現造成負面影響。但政府5月開始調整旅遊限制及檢疫要求，令每月現金表現好過預期，帶動上半年後期實現經營正現金流。鄧健榮表示，國泰有信心下半年現金流將錄得正數，惟不方便預測全年現金流表現，又預料下半年業績將較上半年理想。
就會否動用政府78億元過渡性貸款融資，鄧健榮就表示，國泰保持審慎理財，管理現金及資金，不回應會否提取有關貸款。國泰昨日宣布延遲派付原定於星期五（12日）到期應支付予優先股持有人的股息，為第四度延派。鄧健榮表示，國泰基於審慎理財原則，過去3年一直未有派息，但直言「絕對會派息」，並將還清相關貸款。
談及年底前客運力恢復疫情前25％，主席賀以禮表示，雖然25％客運水平驟看偏低，但對比起6月份只有11％的客運力，已經呈現倍增。
就招聘人員方面，鄧健榮表示，招聘反應良好及踴躍，惟未能透露具體數字。據業績公告，國泰計劃在18至24個月內增聘4000名前線員工。管理層指，目前已聘請400名見習機師進行訓練。
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