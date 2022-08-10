moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

匯豐：68個項目入選今年社區伙伴計劃 料34萬人可受惠

匯豐公布，該行每年一度的社區伙伴計劃，今年共收到210個項目，當中68個獲選，期望在第五波疫情過後，讓社區盡快恢復元氣，預計34萬人，包括青年、長者及基層家庭受惠。

匯豐表示，今年計劃以「匯聚力量」為主題，獲選的68個項目當中，70%屬於推廣身心健康、30%旨在裝備受眾的未來技能，例如邀請曾感染新冠病毒病康復者參與體能訓練和提供心理支援、訓練學生擔任「綠色小領袖」，以及在社區舉辦各種工作坊，促進鄰里關係。

匯豐香港社區伙伴計劃於2012年推出，期望透過不同地區的活動，推動社區共融。計劃發展至今，已成為全港同類型活動當中最大規模，歷來合共支持超過1,400個項目，累積超過600萬人受惠。

今年計劃2022將於 11 月舉辦旗艦活動「匯豐香港社區節」，以表揚各社區夥伴的傑出表現，至於以中學生為主的「社區創科編程馬拉松」和「校園社區大使」將於年內進行。

 

其他報道

保誠：放寬酒店隔離基於數據 期望也有助港與內地連接

ESPRIT慶祝重返香港 下周六舉辦免費電車乘車日

戶戶送上半年調整後LBITDA擴大163% 擬結束荷蘭業務

內地對台動武言論 恐慌指數抽升 恒指創3個月新低 收市跌392點 成交一周最多

中移動﹕累計開通5G基站逾100萬個  深化與廣電共享基站合作

建銀國際入稟向蕭定一追討近2.94億元

國泰﹕有信心下半年現金流恢復正數    25％客運水平較年中呈倍增

滬深三大指數全日低收 深證成指跌0.87%

鄭州紓困基金首落地 與建業地產商廈項目合作

賀以禮：機組人員隔離檢疫為恢復最大阻力 年底前客運恢復疫情前25%

聯想：與PCCW Solutions合作料9月完成交易 長遠看好PC市場

 