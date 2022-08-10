匯豐表示，今年計劃以「匯聚力量」為主題，獲選的68個項目當中，70%屬於推廣身心健康、30%旨在裝備受眾的未來技能，例如邀請曾感染新冠病毒病康復者參與體能訓練和提供心理支援、訓練學生擔任「綠色小領袖」，以及在社區舉辦各種工作坊，促進鄰里關係。

匯豐香港社區伙伴計劃於2012年推出，期望透過不同地區的活動，推動社區共融。計劃發展至今，已成為全港同類型活動當中最大規模，歷來合共支持超過1,400個項目，累積超過600萬人受惠。

今年計劃2022將於 11 月舉辦旗艦活動「匯豐香港社區節」，以表揚各社區夥伴的傑出表現，至於以中學生為主的「社區創科編程馬拉松」和「校園社區大使」將於年內進行。

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