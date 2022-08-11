恒指半日升348點或1.78%，報19959點，大市成交金額435億元；國指升128點或1.93%，報6772點。恒生科技指數收報4287點，升2.71%。

藍籌股成交金額191.77億元，佔大市成交44.08%；科指成份股成交金額104.97億元，佔大市成交24.13%；國指成份股成交金額159.59億元，佔大市成交36.68%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）貢獻恒指較多。中海外（0688）、煤氣（0003）、東方海外（0316）拖累大市。

藍籌63隻升，4隻下跌，2隻無升跌。創科實業（0669）升10.52%，收報96.15元，是升幅最大的藍籌，中海外（0688）跌1.14%，收報19.92元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報27.05元，升7.13%；跌幅最大的是明源雲（0909）創上市新低，見6.13元，收報6.16元，跌6.95%。

恒指10天線(19977.4點)得而復失。科指10天線(4298.4點)得而復失。

北水南下合計淨流入4.29億元，較上日減少66.49%，連續第2日流入，累計流入17.08億元。南水北上合計淨流入79.86億元人民幣，終止連續3日流出。

比亞迪（1211）刀片電池據報已供應予特斯拉。收報284.2元，升1.65%。

富士康警告：智能手機需求正在放緩。手機設備股向上，丘鈦（1478）收報4.68元，升13.59%；舜宇（2382）收報118.5元，升6.47%；高偉電子（1415）創上市新高，見16.76元，收報16.62元，升4.14%；通達（0698）收報0.126元，升2.44%；瑞聲（2018）收報15.12元，升3.7%；比亞迪電子（0285）收報21.55元，升1.89%；信利國際（0732）收報1.67元，升7.74%；富智康（2038）收報1.01元，升2.02%；小米（1810）收報11.86元，升2.95%。

宏利（0945）第二季核心盈利減9% 息0.33加元。收報146元，升2.6%。

多間公司公布業績，績前表現如下，中國移動（0941）收報52.05元，升0.48%。香港電訊（6823）收報10.96元，升0.55%。李寧（2331）收報65.9元，升5.52%。港鐵（0066）收報41.65元，升0.97%。中芯國際（0981）收報17.84元，升4.08%。太古（0019）收報46.05元，升1.88%。太古地產（1972）收報18.64元，跌0.43%。光大水務（1857）收報1.62元，升1.89%。高偉電子（1415）創上市新高，見16.76元，收報16.62元，升4.14%。利亞零售（0831）收報0.9元，無升跌。華虹半導體（1347）收報27.05元，升7.13%。永利澳門（1128）收報4.81元，升1.91%。惠理（0806）收報2.41元，升3.43%。

旭輝（0884）擬6.74億向大股東售炮台山物業60%股權。收報1.89元，跌2.07%。

香港科技探索（1137）公布旗下HKTVmall上月GMV按月升2.4%至6.31億。收報4.79元，升6.44%。

北京健康（2389）發盈警，上半年多蝕2100萬。收報0.079元，無升跌。

股價大瀉16%，龍湖（0960）︰去年已無新增商票，不存在違約拒付。收報21.85元，升4.55%。

諾亞控股（6686）擬轉雙重主要上市。收報260元，升7.88%。

創科實業（0669）半年多賺10.4%，中期息派95港仙。收報96.15元，升10.52%。

時富投資（1049）中期扭虧，半年賺415萬 。收報1.43元，無升跌。

軟銀提前結算阿里（9988）遠期合約套現逾2676億，持股量降至14.6%。收報90.5元，升2.9%。

保誠（2378）：放寬酒店隔離基於數據，期望也有助港與內地連接。收報94.95元，升2.7%。

思捷環球（0330）宣布，為慶祝ESPRIT慶祝重返香港，下周六舉辦免費電車乘車日。收報1.33元，升7.26%。

破頂股表現

破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見16.76元，收報16.62元，升4.14%；康耐特光學（2276）創上市新高，見6.26元，收報5.79元，跌2.69%；匯聚科技（1729）創上市新高，見2.22元，收報2.21元，升8.33%；1957 & Co.（8495）創52周高，見0.54元，收報0.53元，無升跌；靈寶黃金（3330）創52周高，見1.28元，收報1元，升9.89%；國際家居零售（1373）創52周高，見3.02元，收報2.99元，無升跌；安德利果汁（2218）創52周高，見8.04元，收報7.02元，跌10.57%。

破底股方面

8隻股份創上市新低，包括榮萬家（2146）低見2.12元，收報2.34元，升4%；時代中國（1233）低見1.25元，收報1.27元，跌3.79%；富力（2777）低見1.5元，收報1.51元，無升跌；邁博藥業（2181）低見0.495元，收報0.5元，跌5.66%；明源雲（0909）低見6.13元，收報6.16元，跌6.95%；中國光大綠色環保（1257）低見1.67元，收報1.7元，跌1.73%；弘陽地產（1996）低見1.05元，收報1.08元，跌0.92%；檸萌影視（9857）低見26.05元，收報26.85元，跌0.56%。

15隻股份創52周低，其中十隻包括，麗珠醫藥（1513）低見21.9元，收報22.15元，跌0.23%；亞信科技（1675）低見11.1元，收報11.32元，跌3.41%；自動系統（0771）低見0.86元，收報0.87元，無升跌；聯想（0992）低見6.83元，收報7.22元，升4.64%；煤氣（0003）低見8.03元，收報8.05元，跌0.12%；聯想（0992）低見6.83元，收報7.22元，升4.64%；廸生創建（0113）低見3.65元，收報3.66元，跌8.27%；原生態牧業（1431）低見0.208元，收報0.208元，跌1.89%；深圳控股（0604）低見1.37元，收報1.37元，無升跌；中廣核新能源（1811）低見2.83元，收報2.9元，升1.05%。

異動股

上升異動股，包括，創天傳承（8195）收報1.44元，升23.08%；鳳祥（9977）收報1.26元，升21.15%；澳洲成峰高教（1752）收報0.08元，升17.65%；富士高（0927）收報0.9元，升16.88%；科濟藥業（2171）收報18.04元，升15.64%；Okura（1655）收報0.475元，升14.46%；丘鈦（1478）收報4.68元，升13.59%；粵運交通（3399）收報0.86元，升13.16%；修身堂（8200）收報1.22元，升11.93%；雲南水務（6839）收報0.44元，升11.39%；創科實業（0669）收報96.15元，升10.52%。

下跌異動股，包括，安德利果汁（2218）創52周高，見8.04元，收報7.02元，跌10.57%；成實外教育（1565）收報0.166元，跌10.27%；廸生創建（0113）見52周低3.65元，收報3.66元，跌8.27%；冠均國際（1629）收報0.34元，跌8.11%；恒偉集團（8219）收報0.455元，跌8.08%；中泛控股（0715）收報0.046元，跌8%；WAC（8619）收報0.071元，跌7.79%；卓珈控股（1827）收報1.11元，跌7.5%；中國互聯網投資（0810）收報4元，跌6.98%；東曜藥業（1875）收報2.81元，跌6.95%。

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