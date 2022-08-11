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中移動：美股ADR退市程序接近完成 明年派息率可望達70%以上

中國移動（0941）執行董事兼董事長楊杰表示，全年派息率將按年進一步提升，預料2023年以現金方式分配的利潤逐步提升至當年公司股東應佔利潤的70%以上。中移動每股中期股息2.2港元，按年升34.9％， 派息率不足58％，低過去年全年水平。問及末期股息會否進一步提升，楊杰表示，末期派息率將取決於下半年業績表現，才能決定。中移動去年承諾，承諾2021年起3年內增派息比率至70%，今年踏入第二年。中移動去年全年派息率60%。

談及美股ADR退市情況，管理層表示，公司將於9月向美國當局及銀行正式註銷該ADR， 整個退市程序接近完成。管理層又重申， 美國退市對公司實際運營未有影響，但對有關退市感到「遺憾」，對公司在資本市場擴展有一定負面影響。

談及分拆業務上市計劃，楊杰表示，政府當局一直鼓勵及支持企業有關分拆業務上市的行動，集團對此亦持開放態度，一直努力推動該方面改革，目前未有對某一特定業務有分拆計劃。楊杰又表示，若談及較有潛力及具備分拆條件的為互聯網業務子公司。

期內，5G套餐客戶滲透率為52.7%，按年升12.3個百分點，5G ARPU達85元，去年5G ARPU為88.9元。問及5G價格周期是否已出現下滑，楊杰表示，期內更多中低端客戶轉至5G套餐，拖低ARPU值。楊杰又表示，隨著5G規模擴大，其價格必定下跌，預計更多移動用戶轉用5G，帶動移動ARPU上升，預計下半年亦會跟隨該趨勢發展。

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